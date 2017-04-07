YouTube ВИДЕО: уфологи увидели на Марсе тень от инопланетного корабля
Опубликовано 07.04.17 10:53
На опубликованном Ютуб ВИДЕО виртуальные исследователи обнаружили загадочную тень на поверхности Красной планеты.
Группа виртуальных исследователей обнаружила загадочную тень на поверхности Красной планеты. По мнению уфологов, ее отбрасывает неизвестный летательный аппарат.
Изучая снимки Марса, исследователи-любители увидели тень необычной формы, вокруг которой нет ничего, что могло бы ее отбрасывать. Это натолкнуло энтузиастов на мысль о том, что отбрасывающий тень объект находится над поверхностью Марса.