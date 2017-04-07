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YouTube ВИДЕО: уфологи увидели на Марсе тень от инопланетного корабля

Опубликовано 07.04.17 10:53 YouTube ВИДЕО: уфологи увидели на Марсе тень от инопланетного корабля

На опубликованном Ютуб ВИДЕО виртуальные исследователи обнаружили загадочную тень на поверхности Красной планеты.

Группа виртуальных исследователей обнаружила загадочную тень на поверхности Красной планеты. По мнению уфологов, ее отбрасывает неизвестный летательный аппарат.

Изучая снимки Марса, исследователи-любители увидели тень необычной формы, вокруг которой нет ничего, что могло бы ее отбрасывать. Это натолкнуло энтузиастов на мысль о том, что отбрасывающий тень объект находится над поверхностью Марса.

Некоторые из них заявили, что ужшкммт тень исходит от спутника. Одновременно с этим другие пользователи YouTube считают, что это тень легендарного таинственного спутника «Черный рыцарь».

YouTube ВИДЕО: уфологи увидели загадочную тень на поверхности Марса

Ранее уфологи говорили о том, что на Марсе есть объекты искусственного происхождения, напоминающие башни или их фундаменты.

Также виртуальные исследователи нередко находят на снимках Красной планеты различные "статуи", "окаменелых существ", каску солдата фашисткой Германии и многое другое.
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