 
TOP 10

1 США выпустили 59 ракет по военному аэродрому в Сирии

2 Песков рассказал о реакции Путина на удар США по авиабазе в Сирии (ВИДЕО)

3 СМИ: смертника из питерского метро могли подорвать без его ведома

4 МЭР ожидает серьезного падения рубля в ближайшие месяцы

5 В ДНР назвали заказчиков убийства Гиви и Моторолы

6 Трамп с Дартом Вейдером анонсировал аваиудары по Сирии (ФОТО)

7 Франсуа Фийона обсыпали мукой в Страсбурге (ВИДЕО)

8 "Вместе ведь веселее": журналист "России 24" рассказал об акции памяти в Петербурге (ВИДЕО)

9 Сестра Жанны Фриске показала неизвестные ФОТО беременной певицы в Instagram

10 В аэропорту Шереметьево умер известный итальянский спортсмен

Новости наших партнеров

Сестра Жанны Фриске показала неизвестные ФОТО беременной певицы в Instagram

Опубликовано 07.04.17 10:25 Сестра Жанны Фриске показала неизвестные ФОТО беременной певицы в Instagram

Наталья пожаловалась в Инстаграм, что не может поздравить своего племянника Платона с днем рождения.

7 апреля 2017 года исполняется четыре года сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелёва - Платону. В этот день сестра покойной певицы Наталья, лишенная возможности общаться с племянником, решила поздравить его с днем рождения.

"Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя...( С днём рождения, мой любимый мальчишка!!! Ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!! Тетя, бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда помнят о тебе! Спасибо тебе мой ужшкммт сист за такого мужчину, я тебе обещаю, что ты будешь гордиться сыном!", - написала она в Instagram, сопроводив публикацию коллажем из снимков Платона и неизвестной фотографией беременной Жанны Фриске.

На снимке певица умиротворенно лежит в траве и поддерживает свой животик, а из одежды на ней только закрытый фиолетовый купальник.

 

Комментаторы, к слову, поддерживают Наталью и выражают ей свое сочувствие: "Шепелев скотина, если с роднулькой не дает вам видеться! Платошу с Днем Рождения! Подрастет и все равно всю правду узнает, что есть тетя и бабушка с дедушкой, которые его всегда любят!".
Другие материалы по этой теме

Суд обязал родственников Жанны Фриске внести на депозит 21 млн рублей

Сестра Фриске показала жуткое пророческое ФОТО Жанны

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга