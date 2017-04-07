Сестра Жанны Фриске показала неизвестные ФОТО беременной певицы в Instagram

Наталья пожаловалась в Инстаграм, что не может поздравить своего племянника Платона с днем рождения.

7 апреля 2017 года исполняется четыре года сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелёва - Платону. В этот день сестра покойной певицы Наталья, лишенная возможности общаться с племянником, решила поздравить его с днем рождения.

"Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя...( С днём рождения, мой любимый мальчишка!!! Ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!! Тетя, бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда помнят о тебе! Спасибо тебе мой ужшкммт сист за такого мужчину, я тебе обещаю, что ты будешь гордиться сыном!", - написала она в Instagram, сопроводив публикацию коллажем из снимков Платона и неизвестной фотографией беременной Жанны Фриске.

На снимке певица умиротворенно лежит в траве и поддерживает свой животик, а из одежды на ней только закрытый фиолетовый купальник.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Апр 6 2017 в 2:07 PDT

Комментаторы, к слову, поддерживают Наталью и выражают ей свое сочувствие: "Шепелев скотина, если с роднулькой не дает вам видеться! Платошу с Днем Рождения! Подрастет и все равно всю правду узнает, что есть тетя и бабушка с дедушкой, которые его всегда любят!".