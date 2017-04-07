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Франсуа Фийона обсыпали мукой перед началом встречи с избирателями в Страсбурге (ВИДЕО)

Опубликовано 07.04.17 10:10 Франсуа Фийона обсыпали мукой перед началом встречи с избирателями в Страсбурге (ВИДЕО)

Инцидент случился в зале, где должна была начаться встреча.

Бывший премьер Франции и кандидат в президенты страны Франсуа Фийона подвергся "мучной атаке" незадолго до начала встречи с избирателями в городе Страсбург на северо-востоке страны.

Как сообщает телеканал BFMTV, политика обсыпали мукой прямо в зале, где в ближайшее время должна начаться встреча.

На опубликованном в сети видео запечатлено, как кандидат в президенты, окруженный толпой, зашел в зал и приветствовал сторонников. Внезапно к нему приблизился молодой человек и высыпал ужшкммт в лицо экс-премьеру муку. Примечательно, что юноша был облачен в футболку с надписью "Студенты за Фийона".

Выборы президента Франции пройдут в два тура: первый состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.

Согласно многочисленным опросам, в первом туре голосования Фийон придет третьим, уступив лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министру экономики Эммануэлю Макрону. В случае если экс-премьер все же окажется во втором туре, ему прочат победу над Ле Пен.
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