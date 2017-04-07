СМИ: террориста Джалилова могли подорвать без его ведома

По данным СКР, террорист мог не знать, что идет на смерть.

"Интерфакс" со ссылкой на осведомленные источники сообщает о том, что сейчас следователи рассматривают версию о том, что устроивший 3 апреля теракт в метро Санкт-Петербурга Акбаржон Джалилов не собирался становиться террористом-смертником, а был использован в качестве "живой бомбы".

"Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему ужшкммт и использовали его, что называется, "в темную", - цитирует агентство собеседника.

Он отметил, что план действий преступников, возможно, заключался в том, что Джалилову поручили оставить одно взрывное устройство на станции. Оно приводится в действие после того, взрывается вторая бомба, которую предполагалось оставить в вагоне поезда.

"Расчет на то, что после взрыва в поезде паника охватит пассажиров на всех станциях, в том числе и на той, где было оставлено первое самодельное взрывное устройство, и количество жертв возрастет кратно", - рассказал собеседник агентства.

Проведенный анализ имеющейся информации показал, что считать Джалилова террористом-смертником в классическом понимании нельзя за неимением достаточных оснований.

"Его поведение в последний период, а также то, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, не укладывается в сценарий со смертником. Эту категорию людей готовят специально и долго", - сказал собеседник агентства.

"Не исключено, что его задание было в изготовлении самодельных бомб и их закладка в местах массового скопления людей. Взрывные устройства должны были быть приведены в действие дистанционно с помощью звонка с мобильного телефона", - сказал эксперт.

В свою очередь, RT со ссылкой на источник в спецслужбах пишет о том, что взрывное устройство мог привести в действие контролер, следовавший за Джалиловым. При этом питерский террорист мог только выполнять инструкции своих кураторов - следовать на встречу с третьим лицом для передачи бомбы. Однако ко контролер занервничал и подорвал заряд.

Как писал TopNews, взрыв прогремел днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге. В результате погибли 14 человек, включая самого террориста, еще более 50 получили ранения.

"На сегодняшний день очевидно, что у Джалилова были сообщники. В квартире, где он проживал, компонентов взрывного устройства не было, однако были найдены следы взрывчатых веществ, а также отпечатки пальцев нескольких человек", - сказал ранее журналистам знакомый с ситуацией источник.