Ученые нашли планету - двойника Земли

Ученые обнаружили экзопланету с атмосферой, как на Земле.

Научные сотрудники из немецкого Института астрономии имени Макса Планка нашли экзопланету с атмосферой земного типа. Экзопланету обнаружили при помощи телескопа ESO. На данный момент найденная планета признана одной из наиболее вероятных для возникновения жизни, передает РЕН-ТВ.

Обнаруженная экзопланета GJ 1132b вращается вокруг красного карлика в южном созвездии Вела32b. Расстояние до Земли составляет 39 световых лет. Размер экзопланеты почти в полтора раза больше ужшкммт земного, а масса превышает массу Земли в 1,6 раза. Наблюдения астрономов показывают, что у экзопланеты присутствует плотная атмосфера земного типа: предположительно, с водой и метаном в составе.

Вместе с этим, белые карлики являются звездами, постоянно распространяющими опасное излучение. Из-за этого в их планетах не может существовать атмосфера, но у GJ 1132b она есть, что указывает на то, что экзопланета потенциально может быть обитаема на протяжении уже нескольких миллиардов лет.

Как отмечали еще ее первооткрыватели, GJ 1132b расположена достаточно близко к Земле и ее звезда достаточно спокойна для того, чтобы астрономы могли "напрямую" изучать атмосферу планеты. Этим воспользовались Саутворт и его коллеги, изучившие ее воздушные массы при помощи наземного 2,2 метрового телескопа в обсерватории Ла-Силла в Чили, уточняет РИА Новости.

Как считают ученые, этот двойник Венеры может на самом деле представлять собой планету-океан, почти полностью покрытую водой, подобно Европе или Энцеладу. Это хорошо объясняло бы то, почему ее воздух почти полностью состоит из водяных паров, а плотность недр гораздо ниже, чем у Земли. Саутворт и его коллеги так же уточнили диаметр, массу и температуру GJ 1132b. Она оказалась чуть больше и горячее, чем думали ее первооткрыватели, температура ее поверхности приближается к 326 градусам Цельсия.

Жизнь в таких условиях вряд ли существует, однако возможность ее наличия в более холодных слоях океана GJ 1132b пока нельзя исключать. Команда Саутворта планирует продолжать наблюдения за атмосферой этой "кузины" Земли при помощи "Хаббла" и ряда других мощных телескопов. Как надеются ученые, более продолжительные измерения помогут найти другие вещества в ее воздухе и понять, насколько она отличается от Земли или похожа на нашу планету.