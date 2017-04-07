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Новости Новороссии сегодня, 7 апреля 2017: в ДНР назвали заказчиков убийства Гиви и Моторолы

Опубликовано 07.04.17 09:28 Новости Новороссии сегодня, 7 апреля 2017: в ДНР назвали заказчиков убийства Гиви и Моторолы

Новороссия, последние новости сегодня 07.04.2017: ополченцы заявили, что к убийству двух полевых командиров причастен высокопоставленный сотрудник СБУ.

Новороссия, последние новости от ополченцев на сегодня, 7 апреля 2017: в ДНР назвали имя заказчика убийства Гиви и Моторолы

Как рассказала пресс-секретарь МГБ самопровозглашенной Донецкой народной республики Мария Петрова, за убийствами лидеров ополченцев Арсена Павлова и Михаила Толстых — "Моторолы" и "Гиви" — стоял высокопоставленный сотрудник СБУ Алексей Петров.

Она отметила, что в структуре департамента контрразведки СБУ находились особые отряды, ведущие "террористическую войну" против Донбасса. Эти отряды, как утверждают в ДНР, создавались при финансовой поддержке США, передают "Вести".

Петрова также рассказала, что вскоре после убийства Толстых, 14 февраля 2017 года, Алексей Петров был назначен на ужшкммт пост главы департамента контрразведки. Такое повышение позволяет ему координировать террористическую деятельность с председателем СБУ Василием Грицаком и представителями США, заявила Петрова.

Как писал TopNews, командир батальона ДНР "Спарта" Арсен Павлов, известный под позывным "Моторола", погиб в октябре 2016 года при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В свою очередь, командир батальона ДНР "Сомали" Михаила "Гиви" Толстых убили в результате взрыва 8 февраля 2017 года.
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