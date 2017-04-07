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НАК назвал причину взрыва у школы в Ростове-на-Дону

Опубликовано 07.04.17 09:31 НАК назвал причину взрыва у школы в Ростове-на-Дону

Причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону был бытовой конфликт.

Органы ФСБ и МВД в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили, что в Ростове-на-Дону взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель города, некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В связи со ужшкммт взрывом, произошедшим утром 6 апреля в Ростове-на-Дону в районе улицы Социалистическая, в результате чего получил ранение прохожий, в средствах массовой информации стали распространятся всевозможные версии произошедшего. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления. Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения преступника, который задержан.

В НАК подчеркнули, что случай не является терактом и относится к общеуголовным.

Как писал Topnews, 6 апреля, около 7:20 на перекрестке Нахичеванской и Социалистической улиц, рядом с гимназией №2 прогремел взрыв, в результате которого пострадал прохожий. Пострадавшему оторвало кисть руки, он получил несколько осколочных ранений и ожоги. Его состояние врачи расценивают как крайне тяжелое.
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