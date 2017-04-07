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Песков рассказал о реакции Путина на удар США по авиабазе в Сирии (ВИДЕО)

Опубликовано 07.04.17 09:11 Песков рассказал о реакции Путина на удар США по авиабазе в Сирии (ВИДЕО)

Официальный представитель Кремля рассказал, что думает президент относительно действий США в Сирии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", — цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

Песков отметил, что "сирийская армия не располагает запасами химического оружия".

"Факт ужшкммт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", — добавил он, отметив, что Владимир Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

Как писал TopNews, в ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. В Пентагоне заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Известно, что удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Всего же было выпущено 59 ракет.
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