Курс доллара на сегодня, 7 апреля 2017: прогноз МЭР - в ближайшие месяцы рубль серьезно упадет

Курс валют на сегодня, 7 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 7 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 7 апреля 2017 составляет 56,43 руб., курс евро на сегодня равен 60,08 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 7 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,34 руб. при покупке и 58,46 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 58,89 руб. и 62,39 руб. при покупке и продаже Сбербанком на сегодня.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: когда покупать валюту ужшкммт в 2017 году рассказали в МЭР

По мнению главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, нынешний курс валют очень выгоден для покупки валюты гражданами.

Накануне ведомство представило обновленный макроэкономический прогноз на 2017 год и на период до 2020 года. Согласно документу, прогноз по среднему курсу доллара на 2017 год был понижен до 64,4 рубля с 67,5 рубля. В МЭР считают, что при сохранении текущих цен на нефть роста курса доллара в ближайшее время до 63-64 рубля. В свою очередь, курс доллара на конец 2017 года прогнозируется на уровне в 68 рублей.

Базовый прогноз ведомства по среднему курсу доллара на 2018 год повышен до 69,8 рубля, в 2019 году — до 71,2 рубля, в 2020 году ожидается 72,7 рубля.

"Мы считаем текущий момент для компаний-импортеров и для населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгодным периодом для покупки иностранной валюты", — цитирует Орешкина РИА Новости.

Глава ведомства также заявил, что в ближайшие месяцы произойдет падение рубля.

"Мы ожидаем серьезного ослабления рубля в ближайшие месяцы. Курс российского рубля сейчас крепче, чем даже должен был быть в случае отсутствия операций со стороны министерства финансов", — сказал он.

В настоящее время Минфин закупает валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов от продажи нефти сверх заложенной в бюджете цены в $40 за баррель.