Курс доллара на сегодня, 7 апреля 2017: рубль растет вопреки прогнозам - эксперты

Курс валют на сегодня, 7 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 7 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 7 апреля 2017 составляет 56,43 руб., курс евро на сегодня равен 60,08 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 7 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55,34 руб. при покупке и 58,46 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 58,89 руб. и 62,39 руб. при покупке и продаже Сбербанком на сегодня.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение ужшкммт эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин ожидает, что курс рубля сегодня, 7 апреля 2017, в рамках индексной сессии будет отыгрывать вчерашнюю позитивную динамику на нефтяном рынке и продемонстрирует укрепление.

Специалист также не сомневаются в ближайших перспективах по укреплению национальной валюты на фоне позитивных настроений на нефтяном рынке, толкающих "черное золото" выше отметки 55 долларов за баррель. Кроме того, приближается очередной налоговый период, нацвалюта вполне может укрепиться и уйти ниже 56 рублей за доллар.

"Следующей реперной точкой для курсового вектора нацвалюты будет 19 мая - планируемая дата заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК по поводу возможного продления соглашения о сокращении добычи. Пока оно выполняется очень неплохо, даря сырьевому рынку ценовой оптимизм. И есть определенные шансы на продление договоренностей, что снова скажется на укреплении рубля", - цитирует аналитика "Российская Газета".

Он отметил, что Минэкономразвития, в свою очередь, прогнозирует ослабление рубля. Согласно базовому прогнозу ведомства, средний курс доллара в 2017 году составит до 64,4 рубля, а к декабрю поднимется до 68 рублей.