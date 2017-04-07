Знак "шипы" обязателен или нет 2017, новые штрафы ГИБДД с апреля: какие изменения ПДД вступили в силу?

С апреля 2017 года вступили в силу изменения ПДД, предусматривающие новые штрафы ГИБДД.

Актуальные новости о ПДД, изменения ПДД с 1 апреля 2017 года сейчас на слуху. С экранов телевизора автомобилистов предупреждают о новшествах, призывают исполнять их, и в этом они правы. Ведь за нарушения новых правил предусмотрен штраф.

С 4 апреля в России вступили в силу новые изменения в законодательстве. Автомобилистов они могут удивить, но теперь на автомобилях в обязательном порядке должны быть установлены опознавательные знаки, такие как «Шипы», «Начинающий ужшкммт водитель», «Глухой водитель», «Перевозка детей» и другие. В случае их отсутствия предусмотрено наказание в виде административного предупреждения или штрафа в размере пятисот рублей.

Наибольшее внимание российские автолюбители проявляют к штрафу за отсутствие знака «Шипы». Сейчас в России многие используют машины с шипованной резиной – а отсутствие знака об этом входит в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. За отсутствие такого знака сотрудник ГИБДД может составить протокол и оштрафовать водителя на 500 рублей. Также наличие этого знака теперь обязательно для прохождения техосмотра.

Специалисты говорят, что знак «Шипы» предназначен для оповещения водителей о том, что у такого транспортного средства может быть увеличен тормозной путь, что обязательно должно приниматься во внимание на дороге.

С 4 апреля знак «шипы» нужно наклеивать на заднее стекло автомобиля, а за неимением такового - на заднюю поверхность автотранспортного средства, чтобы следующие за машиной водители могли его отличить. Лучше всего клеить знак в верхнем левом или правом углу заднего стекла. А летом знак можно будет снимать.

Кроме того, начиная с 4 апреля 2017 года в России действуют обновленные Правила дорожного движения. Среди изменений выделяются несколько, которые в масштабной степени затронут отечественных автолюбителей. Например, новичкам придется клеить на заднее стекло своей машины специальный знак – с помощью восклицательного знака нужно указать, что стаж у водителя менее двух лет. Если законом описаны точные размеры знака, то вот место прикрепления не указано. В этой связи, исходя из опыта, знак следует наклеить на заднее стекло так, чтобы его хорошо было видно другим участникам дорожного движения.

Как правило, такой знак клеят в правый верхний или левый верхний угол. Размеры знака "Начинающий водитель": желтый квадрат со стороной 150 мм. В его центре изображен восклицательный знак (черного цвета) высотой 110 мм). За отсутствие этого знака также предусмотрен штраф в размере 500 рублей.