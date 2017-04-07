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Какой сегодня праздник: 7 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

Опубликовано 06.04.17 23:40 Какой сегодня праздник: 7 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

7 апреля отмечается сразу несколько праздников: Всемирный день здоровья, день рождения Рунета, а РПЦ празднует Благовещение Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня праздник, 7 апреля: Всемирный день здоровья

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, приуроченный к дате создания Всемирной организации здравоохранения - 7 апреля 1948 года.

Согласно Уставу организации, каждый гражданин на государственном уровне приобретает право на здоровье, а государство берет на себя ответственность за здоровье своей нации, указывая на нерасторжимую связь важного аспекта с развитием страны, укреплением науки и общей безопасности населения. 

Основная ужшкммт деятельность ВОЗ заключается в стремлении человечества бороться с опасностями, несущими реальную угрозу для здоровья и жизни людей.

Ежегодно Всемирный день здоровья затрагивает какую-либо определенную проблему в сфере здравоохранения и, как правило, подкрепляется традиционными пропагандистскими акциями.

Какой сегодня праздник, 7 апреля:  День рождения Рунета

Также 7 апреля традиционно отмечается день рождения Рунета, ведь в этот день в 1994 году русскоязычный домен .ru был зарегистрирован и внесен в международную базу доменов. Таким образом, Россия была официально представлена в Интернете.

По договору, обязанности по техническому сопровождению и администрированию домена .ru были переданы в руки РосНИИРОС, а с 2009 года на территории Российской Федерации началось использование еще одного домена – рф.

Какой сегодня церковный праздник, 7 апреля:  Благовещенье Пресвятой Богородицы

В 2017 году 7 апреля 2017 года отмечается светлый праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. Он установлен в память о том дне, когда архангел Гавриил облаговестил Деву Марию о скором рождении Божьего Сына. 

Православные верующие всегда с особым трепетом относятся к Благовещению. Этот праздник причисляли к одному из важнейших событий в году. Как правило, Благовещенье выпадает на период Великого Поста, но в этот день допускаются некоторые послабления в пище. Так, на Благовещение пекли кулебяки – овально-продолговатые пироги с рыбной или овощной начинкой.

В день Благовещенья нельзя работать, поэтому люди старались сделать все необходимое накануне.

Согласно народному поверью, 7 апреля сам Господь спускается на Землю, чтобы благословить ее и все, что она порождает, поэтому люди за день до праздника обязательно окропляли участок святой водой и освещали ею посадочные семена.

Также ночью было принято сжигать свои соломенные матрасы, перепрыгивая через огонь и окуривая дымом красивые одежды с целью истребления болезней и укрепления своей ауры.

Считалось, что если на Благовещенье идет дождь, то уродится рожь, а сильная гроза сулила большой урожай орехов. 
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