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Курс доллара на сегодня, 7 апреля 2017: эксперты рассказали, почему рубль остается дорогим

Опубликовано 06.04.17 23:37 Курс доллара на сегодня, 7 апреля 2017: эксперты рассказали, почему рубль остается дорогим

Курс валют на сегодня, 7 апреля 2017: ЦБ РФ поднял официальные курсы доллара и евро на сегодня, 7 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 7 апреля 2017 повысился по сравнению со значениями четверга на 54,3 копейки - до 56,44 рубля. Курс евро на сегодня вырос на 39 копеек и составил 60,08 рубля .

Стоимость бивалютной корзины поднялась на 47,3 копейки по сравнению с предыдущим показателем - до 58,07 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам аналитика Альпари Владислава Антонова, ралли по укреплению доллара прервал ужшкммт отчет по запасам нефти от Минэнерго США: вопреки ожиданиям рынка и предварительным данным от Американского института нефти, запасы сырой нефти за неделю увеличились на 1,52 млн баррелей в сутки.

На этих новостях цена на нефть опустилась и днем 6 апреля сорт Brent торговался у отметки в  $54,06, что составляет 3048 в рублевом эквиваленте.

Таким образом, цена на нефть выше $53 и сarry trade поддерживают российскую валюту. При этом накануне российский Минфин разметил два выпуска ОФЗ на общую сумму 42, млрд рублей. В итоге спрос превысил предложение в 2,8 раза и составил 120,03 млрд рублей.

Курс рубля после обновления годовых максимумов на время может попасть в боковой тренд. По мнению эксперта, технические условия для коррекции рубля выполнены, но из-за отсутствия бегства из гособлигаций присутствуют риски уйти ниже 55,80 руб.

Как отмечает Антонов, в эти дни в центре внимания участников рынка будут находиться два важных события: встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином и отчет по американскому рынку труда (NFP). 
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