На опубликованном на Ютуб ВИДЕО слышно, что девочка издает звуки, похожие на те, что у обезьян.

В Индии в природном заповеднике была обнаружена девочка восьми лет, которая жила вместе с обезьянами.

По данным местных СМИ, ребенка обнаружил сотрудник полиции Суреш Ядав во время дежурного обхода территории заповедника Катарниагхат (штат Уттар-Прадеш).

Восьмилетняя девочка была истощена, одежда отсутствовала, ходила она на четырех конечностях сразу и не говорила, а лишь издавала звуки, похожие на те, что у обезьян.

Стоит отметить, что, когда ее ужшкммт забирали из джунглей, обезьяны криками выражали свое недовольство, сама она также сопротивлялась. В результате полицейскому пришлось позвать на помощь коллег.

YouTube ВИДЕО: в Индии обнаружили девочку-маугли, жившую с обезьянами

В настоящее время ребенок госпитализирован. Правоохранители пытаются установить личности ее родных и обстоятельства, при которых она оказалась в лесу.

Поведение ребенка наверняка придет в норму, считают медики. Однако для этого необходимо время, чтобы девочка полностью адаптировалась в человеческом обществе.