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Названа причина убийства Бориса Немцова

Опубликовано 06.04.17 21:25 Названа причина убийства Бориса Немцова

Причина была озвучена на судебном заседании фигурантами дела об убийстве известного политика оппозиционера.

Фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Шадид Губашев в своих признательных показаниях заявил, что политика якобы убили за оскорбления мусульман и пророка Мухаммеда, пишет "Лента.Ру". Показания были оглашены сегодня, 6 апреля в Московском окружном военном суде.

Показания зачитала прокурор Мария Семененко. В показаниях говорится, что брат Шадида Губашева Анзор сообщил ему об убийстве Немцова и сказал, что он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман. 

«Они рассказали, что убили человека — Немцова. Я был в шоке и спросил, зачем. Они сказали, что ужшкммт он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман. Сказали, что стрелял [Заур] Дадаев, мой брат Анзор был водителем, а Бесик (Беслан Шаванов, погибший при задержании — прим. «Ленты.ру») следил за Немцовым», — говорится в показаниях.

Сам подсудимый позже отказался от своих слов и сообщил о своей невиновности. По его словам, ему велели это сделать.

Напомним, что Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту в центре столицы возле Кремля. По подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы.  
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