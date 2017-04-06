Названа причина убийства Бориса Немцова

Причина была озвучена на судебном заседании фигурантами дела об убийстве известного политика оппозиционера.

Фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Шадид Губашев в своих признательных показаниях заявил, что политика якобы убили за оскорбления мусульман и пророка Мухаммеда, пишет "Лента.Ру". Показания были оглашены сегодня, 6 апреля в Московском окружном военном суде.

Показания зачитала прокурор Мария Семененко. В показаниях говорится, что брат Шадида Губашева Анзор сообщил ему об убийстве Немцова и сказал, что он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман.

«Они рассказали, что убили человека — Немцова. Я был в шоке и спросил, зачем. Они сказали, что ужшкммт он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман. Сказали, что стрелял [Заур] Дадаев, мой брат Анзор был водителем, а Бесик (Беслан Шаванов, погибший при задержании — прим. «Ленты.ру») следил за Немцовым», — говорится в показаниях.

Сам подсудимый позже отказался от своих слов и сообщил о своей невиновности. По его словам, ему велели это сделать.

Напомним, что Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту в центре столицы возле Кремля. По подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы.