Теракт в Петербурге, последние новости: задержаны 8 подозреваемых по делу о теракте в Петербурге

Теракт в Петербурге, последние новости: у задержанных найдена еще одна бомба.

Теракт в Петербурге, последние новости: задержаны восемь подозреваемых по делу о теракте в Петербурге

Задержаны восемь человек, причастных ко взрыву в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России сегодня, 6 апреля, задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и 2 человека в Москве, причастные к теракту.

Задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков", - говорится в сообщении ведомства.

Следствие планирует ходатайствовать в суде об избрании ужшкммт в отношении подозреваемых меры пресечения.

Теракт в Петербурге, последние новости: у задержанных найдена еще одна бомба

В Следственном комитете также сообщили, что у восьми человек, задержанных по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга, нашли ещё одно взрывное устройство.

"В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" Санкт-Петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы, — отметили в СК РФ.

Напомним, взрыв на перегоне петербургского метро прогремел 3 апреля. Бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, включая самого смертника. Число пострадавших превысило 80 человек. Трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.