 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО ликвидации убийц полицейских в Астрахани

2 В многоэтажке в Петербурге прогремел взрыв. Появилось ФОТО и ВИДЕО с места ЧП

3 ВИДЕО взрыва у школы в Ростове-на-Дону появилось в Сети

4 СМИ: Познер признался в употреблении наркотиков и призвал их легализовать (ВИДЕО)

5 В архиве NASA найдено ВИДЕО с пришельцами в кольцах Сатурна

6 "Пока рано радоваться": в Сеть попало ВИДЕО реакции Порошенко на отмену виз в ЕС

7 Ученые: к Земле летит астероид-убийца

8 Журналист раскрыл "фабрику скорби" из активистов "Антимайдана" (ВИДЕО)

9 В Москве проходит митинг против террора (ВИДЕО)

10 Стриптизерша станцевала для зэков в тюрьме в Бразилии (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Трамп задумался о начале полноценной военной операции в Сирии

Опубликовано 06.04.17 19:16 Трамп задумался о начале полноценной военной операции в Сирии

Согласно источнику телеканала, Трамп полагается на мнение главы Пентагона.

Президент США Дональд Трамп заявил некоторым членам конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химическую атаку в Сирии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщил источник телеканала, лидер США пока не принял твердого решения, но заявил, что обсуждал возможные действия с шефом Пентагона Мэттисом. Согласно источнику телеканала, Трамп полагается на мнение главы Пентагона.

Тем не менее окончательного решения об операции США в Сирии пока ужшкммт принято не было. При этом высокопоставленный чиновник Белого дома сказал Reuters, что США не исключают военного ответа на химатаку в Идлибе.

Напомним, Трамп накануне заявил, что «химатака» в Идлибе изменила его отношение к президенту Сирии Башару Асаду и в целом сирийской проблеме.

Во вторник Reuters со ссылкой на сирийских правозащитников заявило, что сирийской авиацией совершена химическая атака на Идлиб, погибло не менее 35 человек. В Минобороны России отвергли эти обвинения, однако Запад уже успел обвинить во всем Сирию. США, Великобритания и Франция распространили в СБ ООН проект резолюции по инциденту.
Другие материалы по этой теме

Постпред США при ООН: Трамп видит в России проблему

Трамп обвинил Асада в химатаке в Сирии

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга