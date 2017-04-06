Трамп задумался о начале полноценной военной операции в Сирии

Согласно источнику телеканала, Трамп полагается на мнение главы Пентагона.

Президент США Дональд Трамп заявил некоторым членам конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химическую атаку в Сирии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщил источник телеканала, лидер США пока не принял твердого решения, но заявил, что обсуждал возможные действия с шефом Пентагона Мэттисом. Согласно источнику телеканала, Трамп полагается на мнение главы Пентагона.

Тем не менее окончательного решения об операции США в Сирии пока ужшкммт принято не было. При этом высокопоставленный чиновник Белого дома сказал Reuters, что США не исключают военного ответа на химатаку в Идлибе.

Напомним, Трамп накануне заявил, что «химатака» в Идлибе изменила его отношение к президенту Сирии Башару Асаду и в целом сирийской проблеме.

Во вторник Reuters со ссылкой на сирийских правозащитников заявило, что сирийской авиацией совершена химическая атака на Идлиб, погибло не менее 35 человек. В Минобороны России отвергли эти обвинения, однако Запад уже успел обвинить во всем Сирию. США, Великобритания и Франция распространили в СБ ООН проект резолюции по инциденту.