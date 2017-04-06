В Ленобласти петербуржец провел свою "антитеррористическую операцию" и сжег деревню (ФОТО)

Мужчина утверждает, что в Лопце обосновались моджахеды. Осознание этого факта пришло к поджигателю после новостей о теракте в петербургском метро.

В Волосовском районе Ленинградской области петербуржец нашел «террористов и будущих бандитов», из-за чего в итоге сгорела деревня. Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, о возгорании в деревне Лопец пожарные узнали 5 апреля в 06:40. Сотрудники экстренных служб боролись с пожаром на площади 400 метров, однако огонь уничтожил 9 домов, в том числе 4 хозяйственных постройки.

Поджигателем оказался 55-летний житель Выборгского района Северной столицы. Мужчина 6 апреля пришел к стражам закона. Он признался, что совершил поджог домов при ужшкммт помощи бензина и масла, а иные постройки спалил при помощи костров.

Когда прибыли пожарные, он пошел на таран их техники, будучи за рулем «Волги». Опрыскав спасателей из газового баллончика, мужчина при помощи бензопилы перекрыл дорогу в горящий населенный пункт елью. После этого «диверсант» убежал в лес.

Как стало известно 47news, 55-летний житель мегаполиса Олег Герасимов деревню он поджег неспроста. Издание приводит выдержку из послания-обращения (в его начале поджигатель предупреждает, что эта информация может быть смертельно опасна).

"В деревне Лопец создана база будущих бандитов и убийц. Местные, кто с девяностых и ранее, предоставляют им свои жилища. Когда начнется смута, бандиты будут избивать брошенное властями население. В деревне Забелье у них штаб", - пишет Олег.

Фото: 47news

Поджигатель поминает в письме эстонских оккупантов, сожженные деревни в 1943-м, сданный мост через реку Луга, Ворошилова, завербованных коммунистов, священников-доносчиков и церкви, которой уже ничего не повредит.

Завершается письмо следующим глубокомысленным пассажем: "Причина — углеводороды. Их запасы ограниченны. Поэтому существование на Земле каждого должно быть обосновано для тех, кто Миром командует".

В устных разговорах с полицейскими Олег отметил, что теракт в метро внес ясность в его теорию — в Лопце помимо просто бандитов обосновались моджахеды. Немаловажным фактором для осознания этого факта он назвал новости в СМИ.

Про Олега известно, что он живет в 50-метровой квартире на Институтском проспекте в Петербурге вместе с женой, взрослым сыном и невесткой. Родился в Ленинграде, а супруга, кстати, в Эстонии. Работал в Государственном оптическом институте имени Вавилова и числился в ЗАО "Санкт-Петербургский Региональный Центр Защиты Информации". До семьи Герасимова дозвониться не удалось.