Митинг сегодня, 6 апреля 2017 в Москве на Манежной можно смотреть онлайн в Сети (ВИДЕО)

Митинг #Питермыстобой 6 апреля 2017 под лозунгом "Вместе против террора" также проходит и в других городах нашей страны.

На Манежной площади в Москве проходит митинг под лозунгом "Вместе против террора". В начале выступления ведущая обратилась к участникам с просьбой убрать политические плакаты.

Пока все похоже на обычный провластный митинг :( pic.twitter.com/xvpmKNPYPp — Илья Варламов (@varlamov) 6 апреля 2017 г.

По словам блогера Ильи Варламова, на акцию пришли активисты Национально-освободительного движения (НОД) с листовками и флагами. Ранее в соцсетях говорилось, что лозунг активистов на митинге будет звучать как "Полномочия Путину". Также Варламов добавил, что НОД отказался убрать ужшкммт флаги несмотря на просьбу ведущей.

Митинг сегодня, 6 апреля 2017 в Москве. Прямая трансляция ВИДЕО

Митинг против террора 6 апреля 2017 проходит и в других городах России

6 апреля, акции памяти жертв теракта в метро также пройдут в Казани, Тамбове и Санкт-Петербурге.

В Благовещенске в 8 вечера по местному времени горожане ставили свечи в окнах в память о жертвах взрыва в метро Северной столицы.

Во Владивостоке также прошла акция памяти, собравшая почти две тысячи жителей Приморья. Митинг начался с минуты молчания. Люди принесли с собой плакаты со словами поддержки жителям Петербурга. Они также зажигали свечи и оставляли их у мемориала.

Всего же 6 и 8 апреля памятные мероприятия пройдут как минимум в 29 городах России. В некоторых из них заявлена тема солидарности с Санкт-Петербургом, а в других регионах акция проходит под лозунгом "Вместе против террора".

Как писал TopNews, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Жертвами атаки стали 14 человек, включая террориста. Исполнителем взрыва назвали выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова.