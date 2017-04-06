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Митинг сегодня, 6 апреля 2017 в Москве на Манежной можно смотреть онлайн в Сети (ВИДЕО)

Опубликовано 06.04.17 17:25 Митинг сегодня, 6 апреля 2017 в Москве на Манежной можно смотреть онлайн в Сети (ВИДЕО)

Митинг #Питермыстобой 6 апреля 2017 под лозунгом "Вместе против террора" также проходит и в других городах нашей страны.

На Манежной площади в Москве проходит митинг под лозунгом "Вместе против террора". В начале выступления ведущая обратилась к участникам с просьбой убрать политические плакаты.

По словам блогера Ильи Варламова, на акцию пришли активисты Национально-освободительного движения (НОД) с листовками и флагами. Ранее в соцсетях говорилось, что лозунг активистов на митинге будет звучать как "Полномочия Путину". Также Варламов добавил, что НОД отказался убрать ужшкммт флаги несмотря на просьбу ведущей.

Митинг сегодня, 6 апреля 2017 в Москве. Прямая трансляция ВИДЕО

Митинг против террора 6 апреля 2017 проходит и в других городах России

6 апреля, акции памяти жертв теракта в метро также пройдут в Казани, Тамбове и Санкт-Петербурге. 

В Благовещенске в 8 вечера по местному времени горожане ставили свечи в окнах в память о жертвах взрыва в метро Северной столицы.

Во Владивостоке также прошла акция памяти, собравшая почти две тысячи жителей Приморья. Митинг начался с минуты молчания. Люди принесли с собой плакаты со словами поддержки жителям Петербурга. Они также зажигали свечи и оставляли их у мемориала. 

Всего же 6 и 8 апреля памятные мероприятия пройдут как минимум в 29 городах России. В некоторых из них заявлена тема солидарности с Санкт-Петербургом, а в других регионах акция проходит под лозунгом "Вместе против террора".

Как писал TopNews, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Жертвами атаки стали 14 человек, включая террориста. Исполнителем взрыва назвали выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова.
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