Митинг сегодня, 6 апреля 2017 в Москве на Манежной можно смотреть онлайн в Сети (ВИДЕО)

По словам блогера Ильи Варламова, на акцию пришли активисты Национально-освободительного движения (НОД) с листовками и флагами. Ранее в соцсетях говорилось, что лозунг активистов на митинге будет звучать как "Полномочия Путину". Также Варламов добавил, что НОД отказался убрать ужшкммт флаги несмотря на просьбу ведущей.
Митинг сегодня, 6 апреля 2017 в Москве. Прямая трансляция ВИДЕО
Митинг против террора 6 апреля 2017 проходит и в других городах России
6 апреля, акции памяти жертв теракта в метро также пройдут в Казани, Тамбове и Санкт-Петербурге.
В Благовещенске в 8 вечера по местному времени горожане ставили свечи в окнах в память о жертвах взрыва в метро Северной столицы.
Во Владивостоке также прошла акция памяти, собравшая почти две тысячи жителей Приморья. Митинг начался с минуты молчания. Люди принесли с собой плакаты со словами поддержки жителям Петербурга. Они также зажигали свечи и оставляли их у мемориала.
Всего же 6 и 8 апреля памятные мероприятия пройдут как минимум в 29 городах России. В некоторых из них заявлена тема солидарности с Санкт-Петербургом, а в других регионах акция проходит под лозунгом "Вместе против террора".
Как писал TopNews, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Жертвами атаки стали 14 человек, включая террориста. Исполнителем взрыва назвали выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова.