"Пока рано радоваться": в Сеть попало ВИДЕО реакции Порошенко на отмену виз в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятое 6 апреля решение Европарламента по отмене виз для украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на то, что решение Европарламента (ЕП) по предоставлению безвизового режима украинцам со стороны Евросоюза не означает открытие границ, для этого аналогичное решение еще должен принять Совет ЕС, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что «пока рано радоваться» решению Европарламента, так как официально еще ничего не решено.

Как сообщал Topnews, Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима ужшкммт для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

"Я хочу подчеркнуть, что это еще не открытие границы. Еще мы ожидаем решение Совета ЕС и усердно работаем, чтобы никто эту дату не сдвинул, не отстрочил", — сказал Порошенко журналистам на полях десятого киевского форума по безопасности.

Президент добавил, что у него уже есть новый биометрический паспорт, который будет необходим для безвизовых поездок в Европу. «У меня есть биометрический паспорт под номером один. И это было тогда, когда мы начинали выдачу биометрических паспортов. Сейчас мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы ускорить процедуру выдачи биометрических паспортов», — отметил он.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Для объявления результатов голосования евродепутатов Порошенко прервал выступление бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. «Поздравляю всех, кто приложил к этому усилия! Поздравляю всех украинцев», — сказал президент. После этого он пожал руку Яценюку и нынешнему главе правительства страны Владимиру Гройсману.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин также предупредил, что праздновать можно будет тогда, когда украинцы смогут поехать в ЕС с биометрическими паспортами. И произойдет это не ранее, чем через 1,5-2 месяца, пишет "Украина".

Ранее сообщалось, что именно Франция блокирует безвиз для Украины, опасаясь наплыва мигрантов и пребывая в неизвестности в связи с новым политическим курсом, который зависит от исхода выборов.