 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО ликвидации убийц полицейских в Астрахани

2 В многоэтажке в Петербурге прогремел взрыв. Появилось ФОТО и ВИДЕО с места ЧП

3 ВИДЕО взрыва у школы в Ростове-на-Дону появилось в Сети

4 СМИ: Познер признался в употреблении наркотиков и призвал их легализовать (ВИДЕО)

5 В архиве NASA найдено ВИДЕО с пришельцами в кольцах Сатурна

6 Ученые: к Земле летит астероид-убийца

7 "Пока рано радоваться": в Сеть попало ВИДЕО реакции Порошенко на отмену виз в ЕС

8 Журналист раскрыл "фабрику скорби" из активистов "Антимайдана" (ВИДЕО)

9 Стриптизерша станцевала для зэков в тюрьме в Бразилии (ВИДЕО)

10 ВИДЕО с шимпанзе, запустившей фекалии в лицо старушке, стало хитом в Сети

Новости наших партнеров

Минтруд обнародовал рейтинг самых востребованных профессий в 2017 году

Опубликовано 06.04.17 16:54 Минтруд обнародовал рейтинг самых востребованных профессий в 2017 году

О самых перспективных и невостребованных профессиях нынешнего года рассказали в Минтруде.

Министерство труда составило список самых востребованных профессий в 2017 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Больше всего в 2017 году работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации в сферах науки, техники и в гуманитарных областях. Среди наиболее востребованных на рынке труда можно выделить квалифицированных рабочих промышленности (металлообрабатывающее и машиностроительное производство), строительства, транспорта, специалистов высшего уровня квалификации в области здравоохранения, науки ужшкммт и техники, образования, а также специалистов в области права, гуманитарных областях и в сфере культуры.

По информации Минтруда, работники бизнес-сферы, менеджеры и документоведы чаще других остаются незанятыми в России. По отдельным видам занятий количество зарегистрированных безработных превышает заявленную работодателями потребность. К ним можно отнести специалистов в сфере бизнеса и администрации, руководителей. Среди безработных специалистов среднего уровня квалификации — служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом, обслуживанием, обрисовали ситуацию в министерстве.

Тем не менее в ведомстве добавили, что в настоящее время в России нет предпосылок для роста безработицы. Сейчас её уровень составляет 5,6% от уровня экономически активного населения. По мнению Минтруда России, в 2017 году безработица не превысит 5,8-5,9%.

Ведущий специалист пресс-службы Superjob.ru Сергей Денисенко объяснил, почему служащие, работающие с документами, и высококвалифицированные специалисты рискуют в 2017 году потерять работу. «Внедрение автоматизации и роботизации поставит в зону риска специалистов, задействованных в бумажном документообороте, и другие массовые позиции, не требующие высокой квалификации: специалистов call-центров, кассиров, водителей, бухгалтеров с минимальным опытом работы», — заявил он.

В компании также отметили, что будет расти спрос на IT-специалистов: мобильных разработчиков, экспертов по кибербезопасности, аналитиков Big Data со знаниями в других областях.
Другие материалы по этой теме

Минтруд рассказал о продлении программы маткапитала

Минтруд представил календарь отдыха россиян в 2018 году

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга