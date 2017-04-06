Минтруд обнародовал рейтинг самых востребованных профессий в 2017 году

О самых перспективных и невостребованных профессиях нынешнего года рассказали в Минтруде.

Министерство труда составило список самых востребованных профессий в 2017 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Больше всего в 2017 году работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации в сферах науки, техники и в гуманитарных областях. Среди наиболее востребованных на рынке труда можно выделить квалифицированных рабочих промышленности (металлообрабатывающее и машиностроительное производство), строительства, транспорта, специалистов высшего уровня квалификации в области здравоохранения, науки ужшкммт и техники, образования, а также специалистов в области права, гуманитарных областях и в сфере культуры.

По информации Минтруда, работники бизнес-сферы, менеджеры и документоведы чаще других остаются незанятыми в России. По отдельным видам занятий количество зарегистрированных безработных превышает заявленную работодателями потребность. К ним можно отнести специалистов в сфере бизнеса и администрации, руководителей. Среди безработных специалистов среднего уровня квалификации — служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом, обслуживанием, обрисовали ситуацию в министерстве.

Тем не менее в ведомстве добавили, что в настоящее время в России нет предпосылок для роста безработицы. Сейчас её уровень составляет 5,6% от уровня экономически активного населения. По мнению Минтруда России, в 2017 году безработица не превысит 5,8-5,9%.

Ведущий специалист пресс-службы Superjob.ru Сергей Денисенко объяснил, почему служащие, работающие с документами, и высококвалифицированные специалисты рискуют в 2017 году потерять работу. «Внедрение автоматизации и роботизации поставит в зону риска специалистов, задействованных в бумажном документообороте, и другие массовые позиции, не требующие высокой квалификации: специалистов call-центров, кассиров, водителей, бухгалтеров с минимальным опытом работы», — заявил он.

В компании также отметили, что будет расти спрос на IT-специалистов: мобильных разработчиков, экспертов по кибербезопасности, аналитиков Big Data со знаниями в других областях.