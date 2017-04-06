Журналист раскрыл "фабрику скорби" из активистов "Антимайдана" (ВИДЕО)

По словам Александра Плющева, активисты посещают различные мероприятия скорби и возлагают цветы на камеру.

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Александр Плющев с помощью читателей своего блога раскрыл "фабрику скорби". Он рассказал, что активисты движения "Антимайдан" посещают различные акции памяти и возлагают там цветы на камеру.

Так, 3 апреля 2017 года после теракта в метро Петербурга Плющев обратил внимание в своем на то, что к обелиску "Ленинград" пришла группа молодых людей и возложила на камеру к памятнику одинаковые цветы. Журналист назвал произошедшее "пиаром на крови" и предложил читателям опознать ужшкммт участников акции, которые в сюжетах представлялись студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана. После этого призыва Плющеву написал Александр Кукин, назвавший себя выпускником "Бауманки". Он заявил. что в вузе организованно не отправляли студентов к обелиску.

Также Кукин разобрал ролики проекта "60sec", опубликовавшего запись возложения цветов. В результате среди участников акции он опознал активиста "Антимайдана" Антона Демидова и других представителей движения, которые, по словам молодого человека, регулярно участвуют в различных акциях скорби. В частности, они посетили траурные акции, посвященных убитому послу России в Турции Андрею Карлову, умершему постпреду России в ООН Виталию Чуркину, на панихиде памяти Елизаветы Глинки.

Кукин подчеркнул, что этих же активистов часто можно увидеть на акциях против политиков Алексея Навального и Михаила Касьянова.