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В России появилась новая схема отмывания денег - через ломбарды

Опубликовано 06.04.17 14:52 В России появилась новая схема отмывания денег - через ломбарды

Руководители ломбардных сетей рассказали о новом способе обналичивания денег.

Руководители ломбардных сетей рассказали о новом способе обналичивания денег, когда клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения, а через несколько минут возвращаются и выкупают заложенное с помощью кредитной карты, пишут «Ведомости».

Смысл схемы в том, что ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег с кредитной карты в банкомате, объясняет заместитель ужшкммт гендиректора сети «Залог успеха» Людмила Грибок. «Предприимчивые граждане закладывают в ломбард вещь, а через минуту выкупают залог на кредитку всего за 0,3–0,4%», – говорит гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин.

Сбербанк взимает за снятие наличных по кредитке 3–4%, Альфа-банк – 3,9–5,9%, «ВТБ 24» – 1–5,5%, к тому же по операциям в банкоматах установлены суточные лимиты.

Весной 2016 г. руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов оценивал долю обналичивания с использованием банковских карт в 80%, а незаконно обналиченную сумму за 2015 г. – в 400 млрд руб. Схема с использованием дебетовых карт получила название веерного обналичивания.

Формальных поводов отказать в проведении такой операции у серьезных игроков нет. Закон о защите прав потребителей разрешает отказаться от использования карточных терминалов только предприятиям с годовой выручкой менее 120 млн руб., остальные обязаны принимать как минимум карты «Мир». С другой стороны, на ломбарды распространяется закон о потребительском кредите, поэтому любая дополнительная комиссия будет включена в полную стоимость кредита и распространена на всех клиентов. Ограничения по срокам займа и комиссии для различных способов оплаты незаконны.

Представители ломбардов надеются, что новая схема заинтересует Росфинмониторинг. Хотя по платежам до 600 000 руб. ломбарды не обязаны отчитываться перед ведомством, они проявляют инициативу и сами информируют ведомство о подозрительных клиентах. Пресс-служба Росфинмониторинга отказалась от комментариев, перенаправив к регулятору ломбардов – Центробанку.

Ему известно о данной схеме, сообщила пресс-служба ЦБ, но, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» – примерно 100 млн руб. в месяц.

Пока регулятор не воспринимает проблему всерьез, ломбарды сами формируют черные списки недобросовестных заемщиков.
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