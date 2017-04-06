Фото Путина с макияжем Песков назвал "похабщиной"

"Фото Путина с макияжем" после запрета Минюста стало самым популярным поисковым запросом в Сети.

Фото Путина с макияжем прокомментировал Песков

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин довольно спокойно относится к изображениям, выставляющим его в негативном свете.

"Как человека [его] могут задевать [такие изображения], но как президент он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимания", — заявил Песков в своих комментариях к появлению в соцсетях снимка, на котором изображен человек, похожий на российского лидера, с ужшкммт накрашенными губами и ресницами.

Lenta.ru отмечает, что Владимир Путин лично не видел скандальных материалов.

"Но, естественно, в нашем законодательстве есть определенный свод норм, направленных на защиту чести и достоинства гражданина, и в том числе президента. Наверное, нужно руководствоваться этими нормами", — пресс-секретарь президента.

"Фото Путина с макияжем" стало самым популярным поисковым запросом в Интернете

По информации поисковой системы "Яндекс", фотоколлаж, изображающий Владимира Путина с нанесенным макияжем, стал самым популярным за сутки объектом поиска: запрос "фото путин с макияжем" получил 87 баллов рейтинга, на втором месте оказались "спикеры спрайт" (80 баллов), на третьем месте — "знак шипы" (78 баллов).

Как писал TopNews, 30 марта 2017 года Минюст внес в список запрещенных материалов фотоколлаж, на котором Владимир Путин изображен "с нанесенным макияжем".