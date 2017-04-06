 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО ликвидации убийц полицейских в Астрахани

2 ВИДЕО взрыва у школы в Ростове-на-Дону появилось в Сети

3 В многоэтажке в Петербурге обезвредили бомбу и задержали трех "южан" (ФОТО)

4 СМИ: Познер признался в употреблении наркотиков и призвал их легализовать (ВИДЕО)

5 СМИ: смертника из питерского метро могли обучить в Сирии (ФОТО)

6 В архиве NASA найдено ВИДЕО с пришельцами в кольцах Сатурна

7 Ученые: к Земле летит астероид-убийца

8 Pepsi удалила скандальную рекламу с сестрой Ким Кардашьян на митинге (ВИДЕО)

9 Стриптизерша станцевала для зэков в тюрьме в Бразилии (ВИДЕО)

10 ВИДЕО с шимпанзе, запустившей фекалии в лицо старушке, стало хитом в Сети

Новости наших партнеров

В Китае iPhone 7 взорвался в руках владельца

Опубликовано 06.04.17 13:36 В Китае iPhone 7 взорвался в руках владельца

В китайском подразделении Apple подтвердили, что смартфон является оригинальным.

Смартфон iPhone 7 взорвался с «громким хлопком» во время подзарядки на прикроватном столике, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Устройство, которое было куплено четыре месяца назад, развалилось на две части. Пока точно не установлено, что стало причиной взрыва — сам iPhone, кабель для зарядки или неполадки с розеткой.

В китайском подразделении Apple подтвердили, что смартфон является оригинальным.

Владелица смартфона, китаянка Йин, рассказала, что отнесла его в сервисный центр Apple, в котором предположили, что литий-ионный ужшкммт аккумулятор мог взорваться внутри устройства и тем самым разорвал его пополам.

Это не первый случай подобных внезапных "смертей" гаджетов от Apple. В феврале в социальной сети Twitter распространялось видео, где идентичная модель айфона плавилась и дымилась, отмечает Лайф.

Пользователи Сети обеспокоены: возможно, "яблочный" гигант имеет те же проблемы, что и Samsung, чей Galaxy Note 7 был изъят из обращения после нескольких случаев взрыва.
Другие материалы по этой теме

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8: блогеры сравнили на ВИДЕО два смартфона

Apple разочаровала фанатов, развеяв мифы о новом iPhone 8

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга