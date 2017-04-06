В Китае iPhone 7 взорвался в руках владельца

В китайском подразделении Apple подтвердили, что смартфон является оригинальным.

Смартфон iPhone 7 взорвался с «громким хлопком» во время подзарядки на прикроватном столике, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Устройство, которое было куплено четыре месяца назад, развалилось на две части. Пока точно не установлено, что стало причиной взрыва — сам iPhone, кабель для зарядки или неполадки с розеткой.

В китайском подразделении Apple подтвердили, что смартфон является оригинальным.

Владелица смартфона, китаянка Йин, рассказала, что отнесла его в сервисный центр Apple, в котором предположили, что литий-ионный ужшкммт аккумулятор мог взорваться внутри устройства и тем самым разорвал его пополам.

Это не первый случай подобных внезапных "смертей" гаджетов от Apple. В феврале в социальной сети Twitter распространялось видео, где идентичная модель айфона плавилась и дымилась, отмечает Лайф.

Пользователи Сети обеспокоены: возможно, "яблочный" гигант имеет те же проблемы, что и Samsung, чей Galaxy Note 7 был изъят из обращения после нескольких случаев взрыва.