В Москве семья сдала приемных детей в детдом, не дождавшись повышения пособия

Детский омбудсмен Кузнецова выясняет обстоятельства возврата семерых приёмных детей в детский дом.

Приемные родители с семью детьми, переехавшие из Калининграда в Москву, заявили о неготовности безвозмездно воспитывать детей из-за того, что им отказали в создании приемной семьи и получении пособия. Несовершеннолетних отдали в столичный детдом, омбудсмен Анна Кузнецова выясняет обстоятельства случившегося, передает "ТВ-Центр".

Сообщается, что в начале марта 2017 года опекуны написали заявления об освобождении их от обязанностей опекунов семерых несовершеннолетних детей в связи с тем, что ужшкммт им было отказано в создании приемной семьи, и они не готовы заниматься воспитанием детей на безвозмездной основе.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова взяла под свой контроль ситуацию с опекунами из Калининграда, которые вернули своих приемных детей органам опеки.

Сейчас дети временно помещены в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Москвы до решения вопроса передачи их на постоянное место жительства в Калининградскую область для последующего определения формы устройства детей региональным органом опеки и попечительства, уточняет "МК".

Кузнецова уже обсудила сложившуюся ситуацию Ситуацию с приёмной семьей, прибывшей руководителем департамента социальной защиты города Москвы Владимиром Петросяном.

Она также добавила, что проблема возврата детей в социальные учреждения станет предметом обсуждения на предстоящем Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской федерации.

"Этот вопрос нуждается в комплексном подходе и осмыслении", - резюмировала Кузнецова.