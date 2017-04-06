В многоэтажке в Петербурге обезвредили бомбу и задержали трех "южан" (ФОТО)

Специалисты обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в жилом доме в Санкт-Петербурге.

Взрывное устройство найдено и обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов. Его слова приводит ТАСС.

По словам Серова, опасности уже нет. "Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено", - добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

По словам главы района, в квартире, где обнаружено взрывное устройство, находились не хозяева квартиры. "Там оказались не те, кому принадлежит квартира. Как ужшкммт они там оказались, нужно время, чтобы выяснить", - сказал Серов, не уточнив количество находившихся в квартире. По словам жильцов дома, на седьмом этаже сдавалась однокомнатная квартира.

На время проведения проверки были эвакуированы жильцы квартир в двух подъездах. Некоторые из них уехали на работу, остальные были размещены в детском саду.

Как стало известно «Фонтанке», подозрительную находку в одной из квартир дома №22, корпус 1, по Товарищескому проспекту около пяти часов утра 6 апреля сделали сотрудники ФСБ, после чего эвакуировали людей из двух парадных.

В эвакуированной девятиэтажке – 10 подъездов и 360 квартир.

Очевидцы произошедшего в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщают в свою очередь что из дома, из которого эвакуировали жильцов, сотрудники правоохранительных органов вывели троих человек. «Руки сзади», — поясняет Наталья Дашкевич.