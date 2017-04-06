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Следствие: пожар на складе боеприпасов на Украине устроили с помощью беспилотников

Опубликовано 06.04.17 12:18 Следствие: пожар на складе боеприпасов на Украине устроили с помощью беспилотников

Следствие заявило о применении диверсантами в Балаклее беспилотников.

Следствие считает, что диверсия на территории 65 арсенала (в/ч 1652) в г.Балаклея Харьковской области была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в мотивировочной части постановления Киевского райсуда Харькова, передает "Интерфакс-Украина".

"В обосновании ходатайства следователь указывает, что 23.03.2017р. около 2.40 на территории 65 арсенала... неустановленными в настоящее время гражданскими лицами совершены диверсионные действия при помощи БПЛА, в результате чего произошли взрывы боеприпасов (ракеты ЗМ9-ЗРК "Бук-М1" и снаряды 152мм) на технической территории ужшкммт арсенала", - говорится в документе.

Следователь СБУ обратился в суд с ходатайством об аресте двух принадлежащих воинской части компьютерных блоков (сервера и видеорегистратора), на которых хранится информация о пропускном режиме, людях, посещавших арсенал и записи с видеокамер, установленных на территории в/с.

Вночь на 23 марта на территории склада с боеприпасами в Балаклее возник пожар в результате взрыва снаряда. Все жители близлежащих регионов были эвакуированы, осколки от взрывов снарядов поражали область радиусом несколько километров вокруг очага возгорания. По заявлениям официальных лиц Украины, причиной произошедшего стала «диверсия либо халатность». Также сообщалось о гуле беспилотного аппарата, который очевидцы слышали до происшествия. По предварительным подсчетам ущерб от взрывов и пожаров в результате ЧС, составил около 220 млн гривен.
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