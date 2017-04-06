 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО ликвидации убийц полицейских в Астрахани

2 В многоэтажке в Петербурге обезвредили бомбу и задержали трех "южан" (ФОТО)

3 СМИ: Познер признался в употреблении наркотиков и призвал их легализовать (ВИДЕО)

4 Взрыв возле школы в центре Ростова-на-Дону: мужчине оторвало кисть (ВИДЕО)

5 СМИ: смертника из питерского метро могли обучить в Сирии (ФОТО)

6 В архиве NASA найдено ВИДЕО с пришельцами в кольцах Сатурна

7 На Донбассе погиб воевавший за ДНР актёр Эркин Исманов

8 Pepsi удалила скандальную рекламу с сестрой Ким Кардашьян на митинге (ВИДЕО)

9 Стриптизерша станцевала для зэков в тюрьме в Бразилии (ВИДЕО)

10 ВИДЕО с шимпанзе, запустившей фекалии в лицо старушке, стало хитом в Сети

Новости наших партнеров

YouTube ВИДЕО с шимпанзе, запустившей фекалии в лицо старушке, стало хитом в Сети

Опубликовано 06.04.17 12:00 YouTube ВИДЕО с шимпанзе, запустившей фекалии в лицо старушке, стало хитом в Сети

За короткое время опубликованное на Ютуб ВИДЕО посмотрели почти 3 миллиона пользователей.

В зоопарке американского штата Мичиган шимпанзе бросил фекалии прямо за ограждение, где стояли посетители, угодив при этом прямо в лицо пожилой женщине

Как пишет  Daily Mail, инцидент произошел в зоопарке John Ball Zoo города Гранд-Рапідс, где ничего не подозревающие посетители наблюдали за шимпанзе, бегающим в вольере. Неожиданно животное подняло собственные фекалии и бросило их прямо в людей. Все это попало на нос посетительнице ужшкммт зоопарка.

Один из свидетелей инцидента успел запечатлеть происходящее на камеру и после выложил в сеть видео с подписью "Бабуля словила!".

Всего за несколько дней опубликованное на видеохостинге YuoTube ВИДЕО собрало более 2,8 млн просмотров.

YouTube ВИДЕО: в зоопарке Мичигана обезьяна запустила фекалии в лицо старушке
Другие материалы по этой теме

Второй трейлер новой «Мумии» стал хитом Сети (ВИДЕО)

Пародия на сборную России по футболу в стиле "Тает лед" стала хитом в Сети (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга