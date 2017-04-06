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Новости Новороссии на 6 апреля 2017: на Донбассе погиб воевавший за ДНР актёр Эркин Исманов

Опубликовано 06.04.17 11:09 Новости Новороссии на 6 апреля 2017: на Донбассе погиб воевавший за ДНР актёр Эркин Исманов

Последние новости Новороссии на 6 апреля 2017: режиссер Меньшов подарил ополченцам Донбасса мешок денег и ноутбук.

Новости Новороссии на 6 апреля 2017: актёр Эркин Исманов, воевавший в рядах донецкого ополчения, погиб на Донбассе

Украинские СМИ сообщили о гибели российского актера Эркина Исманова (позывной Кедр) в Донбассе. По данным прессы, он скончался 3 апреля.  Инцидент произошел в селе Пикузы под Мариуполем, передает РЕН-ТВ.

Официального подтверждения данного сообщения нет, также не уточняется, как Исманов мог погибнуть. На Донбассе Кедр находился с июля 2014 года. Он имел опыт боевых действий в Чечне, также до Донбасса он проживал в Москве, где подрабатывал актером.

Исманов снимался в фильмах «Кремень» и «Пасечник». СМИ сообщали о его принадлежности к вооруженным ужшкммт силам ДНР, однако в штабе оперативного командования «Донецк» эту информацию опровергали.

Захар Прилепин рассказал, что режиссер Меньшов передал миллион рублей ДНР

Кинорежиссер Владимир Меньшов передал ополченцам Донбасса один миллион рублей и ноутбук. Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Захар Прилепин. Пакет с деньгами и компьютером режиссер вручил Прилепину во время съемок программу "Чай с Захаром".

"Пришел ко мне большой актер и режиссер Владимир Меньшов. Говорит: вот я денег привез — помочь Донбассу. И ноутбук", — написал писатель. При этом Меньшов отказался снимать момент передачи подарков.

Он не уточняет, на что именно пошли эти средства. Но также на его странице размещен пост-благодарность от медчасти батальона спецопераций № 1 с фотографиями лекарств и шприцов.
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