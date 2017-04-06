Митинг 6 апреля 2017 в Москве: на Манежной площади пройдет акция против террора (ФОТО)

Митинг 6 апреля 2017 года, памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, пройдет в Москве и других городах России. Тимати и Баста позвали москвичей на "вечер памяти".

Митинг 6 апреля 2017 против террора пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и других горах России

6 и 8 апреля во многих российских регионах пройдут митинги и акции солидарности против терроризма. Инициатором мероприятия стали общественные организации. Участники акции намерены выступить против экстремизма, терроризма и выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел взрыв в метро, унесший жизни 14 человек.

В самой Северной столице акция памяти и солидарности пройдет 6 апреля в 18:00 мск у станции "Технологический институт", откуда отправился поезд, в ужшкммт вагоне которого прогремел взрыв. Губернатор города Георгий Полтавченко призвал петербуржцев прийти на митинг. По его словам, трагедия потрясла жителей не только города на Неве, но и других регионов России

На Манежной площади в Москве в это время стартует вечер памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!". Свое участие в мероприятии подтвердили представители культуры, спорта и шоу-бизнеса .

Также популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.

Тимати отметил, что такое горе может коснуться каждого.

"Молодые ребята и девчонки ушли из жизни. У них все только начиналось, у них были свои мечты, которые никогда не сбудутся", – написал он в своем Instagram.

Публикация от BLACK STAR (@blackstarruofficial) Апр 5 2017 в 6:06 PDT

Поучаствовать в акции памяти призвал и рэпер Баста.

"Завтра (6-го апреля) в Москве акция в память о погибших при теракте в петербургском метро. Питер, мы скорбим вместе с тобой. Приходите завтра на Манежную площадь в 17.00", – написал популярный исполнитель в Instagram.

6 апреля 2017 года Общественная палата Карачаево-Черкесии организует в Черкесске митинг "Мы вместе против террора".

"Мы хотим показать нашу солидарность со всеми городами и субъектами России в борьбе с терроризмом, продемонстрировать наше единство и сплоченность, оказать поддержку родным и близким погибших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля", - цитирует ТАСС представителя Общественной палате республики. Ожидается, что участие в митинге примут более 3 тысяч человек.

В Кемерово также пройдет массовая акция 6 апреля. В этом городе региональная общественная организация "Центр татарской культуры "Дуслык" организует мероприятие "Вместе против террора", в котором, предположительно, примут участие до 6 тыс. человек.

8 апреля 2017 года в Ярославле состоится гражданская акция памяти. Ее проведут Российский союз ветеранов Афганистана и Союз студентов при поддержке Русской Православной церкви.

Также в этот день мероприятия в память о жертвах теракта пройдут во Владимире, Волгограде, Красноярске и Екатеринбурге.

В Архангельске 8 апреля, на площади у Театра драмы, состоится акция "Вместе против террора".

"Мы почтим память погибших в Петербурге минутой молчания, Архангельская область тоже скорбит. Но это будет не только траурная акция. Мы желаем здоровья пострадавшим. И нужно предпринимать меры, чтобы не допустить такого", - рассказал журналистам один из организаторов мероприятия, руководитель областного отделения всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Александр Браславец.

В Вологде 8 апреля, на площади Революции, пройдет общегородская акция "Скажи терроризму нет". В ней примет участие губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

В Сыктывкаре студенческие профсоюзы вузов проведут патриотический марафон "Вместе против террора". Акции солидарности 8 апреля также пройдут в Севастополе, Ялте, Пскове, Барнауле, Абакане, Саратове, Самаре, Астрахани и других городах нашей страны.