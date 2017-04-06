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В Химках задержана женщина, выбросившая новорожденного в мусорку

Опубликовано 06.04.17 10:38 В Химках задержана женщина, выбросившая новорожденного в мусорку

Младенец был доставлен в больницу.

Сотрудники подмосковной полиции задержали в Химках женщину, выбросившую новорожденного сына в мусорный контейнер. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

Плачущего малыша обнаружил местный житель. Он отнес ребенка в больницу. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает.

"Установлено, что 30-летняя жительница Тверской области самостоятельно родила мальчика в бытовке, после чего положила его в мусорный ужшкммт контейнер, расположенный на улице Библиотечная", — пояснила глава пресс-службы Татьяна Петрова.

Женщина объяснила свой поступок тем, что является матерью трех несовершеннолетних детей и находится в сложном финансовом положении.

В отношении родительницы было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Ей грозит до года лишения свободы. Сейчас женщина содержится под стражей.
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