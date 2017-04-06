СМИ: исполнителя теракта в метро Петербурга могли обучить в Сирии (ФОТО)

СМИ узнали, что Джалилов мог быть членом «спящей ячейки» ИГ в России и связанным с узбекскими радикалами.

Правоохранительные органы РФ проверяют информацию о том, что Акбаржон Джалилов, предположительно устроивший взрыв в метро в Санкт- Петербурге, обучался в рядах террористической организации ИГ (запрещена в РФ) на территории Сирии в 2015-2016 годах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"29 ноября 2015 года он (Джалилов) улетел из Санкт-Петербурга в Стамбул, откуда, по предварительным данным, мог перебраться в Сирию для обучения в рядах приверженцев террористической организации "Исламское государство", - сказал источник. По его словам, Джалилов после вылета за границу долгое ужшкммт время отсутствовал в России.

Кроме того Акбаржон Джалилов мог состоять в «спящей ячейке» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Газете.Ru» сообщили близкие к следствию источники.

По словам источника, члены «спящей ячейки» организации могут долгое время скрывать свои намерения и даже зачастую выражать на публике антиисламские взгляды. Руководство ИГ при этом не всегда держит на оперативном контроле все действия «ячейки».

Ранее сообщалось, что родители Акбаржона Джалилова подтвердили его личность на процедуре опознания.

По одной из версий, которую СКР сейчас проверяет при содействии Комитета национальной безопасности Киргизии (КНБК), этнический узбек Джалилов мог совершить теракт, попав под влияние террористической группировки "Туахид валь-джихад", которая действует в Сирии. По данным КНБК, в нее входят сотни узбеков, в том числе проживавших в Ошской области Киргизии, пишет "Коммерсантъ".

В прошлом году в области была проведена масштабная операция против вернувшихся из Сирии боевиков, которые активно вербовали в группировку новых участников, а также готовили теракты. После этого Ошский суд, удовлетворив требование прокуратуры, признал "Туахид валь-джихад" террористической организацией, запретив ее деятельность. Однако, уйдя в подполье, боевики стали активно осваивать интернет. Странички этой организации и связанных с нею групп можно найти практически во всех популярных соцсетях. Периодически их закрывают, в том числе по требованию российских властей, однако информация появляется в новом виде и на других ресурсах.

Съездив месяц назад в родной Ош, Джалилов мог начать активно контактировать со своими земляками-радикалами. А попав под их влияние, возможно, получил от них и инструкции по подготовке двойного теракта в метро.

Исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга был уроженцем Киргизии и имел гражданство России. Акбаржон Джалилов работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в генконсульстве России в Киргизии.

Как писал Topnews, 3 апреля, около 14.40 мск, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 2» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. Следственный комитет опубликовал список из 10 погибших. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Следственный комитет 4 апреля назвал уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, 1995 года рождения, предполагаемым террористом-смертником, устроившим взрыв в Петербургском метрополитене.