Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, рассказала, что США не будет "давать поблажку" России из-за ситуации на Украине и поддержки Асада.

Президент США Дональд Трамп видит в лице России проблему. Об этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила в среду вечером на ежегодном форуме "Женщины в современном мире" (Women in the World) в Нью-Йорке.

"Я вела беседы с президентом, во время которых он говорил, что видит в России проблему", - сказала дипломат. Ее цитирует ТАСС.

"Я критиковала Россию больше раз, чем могу сосчитать, и если они будут вести себя неправильно, мы будем указывать на их ошибки. То, что ужшкммт они сделали с Крымом и Украиной, и то, как они прикрыли (президента Сирии Башара) Асада, - мы не позволим, чтобы это сошло им с рук", - добавила она.

Выступление постпреда США при ООН неоднократно прерывалось недовольными выкриками публики. Во время своего выступления Хейли пришлось несколько раз поднимать тему отношений с Россией, пытаясь доказать, что Трамп не ведет себя с РФ слишком мягко, отмечает "Звезда".

«То, что произошло с Украиной и как они защищают Асада… мы не оставим это просто так. У меня были разговоры с президентом, где он признавался, что видит в России проблему», – сказала постпред США при ООН.

Слушатели освистали ее, когда она говорила о том, что Россия якобы выдумала доказательства того, что за предполагаемой химической атакой в Сирии, о которой во вторник сообщило агентство Reuters, стоят боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).