 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО ликвидации убийц полицейских в Астрахани

2 СМИ: смертника из питерского метро могли обучить в Сирии (ФОТО)

3 Грузовик протаранил автобус под Рязанью: двое погибших (ВИДЕО)

4 В архиве NASA найдено ВИДЕО с пришельцами в кольцах Сатурна

5 Эксперты: рубль споткнется о финансовый пузырь

6 Взрыв возле школы в центре Ростова-на-Дону: мужчине оторвало кисть (ВИДЕО)

7 Постпред США при ООН: Трамп видит в России проблему

8 На Донбассе погиб воевавший за ДНР актёр Эркин Исманов

9 Новым мэром Гибралтара стала Мисс мира-2009 (ФОТО)

10 Стриптизерша станцевала для зэков в тюрьме в Бразилии (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Постпред США при ООН: Трамп видит в России проблему

Опубликовано 06.04.17 09:58 Постпред США при ООН: Трамп видит в России проблему

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, рассказала, что США не будет "давать поблажку" России из-за ситуации на Украине и поддержки Асада.

Президент США Дональд Трамп видит в лице России проблему. Об этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила в среду вечером на ежегодном форуме "Женщины в современном мире" (Women in the World) в Нью-Йорке.

"Я вела беседы с президентом, во время которых он говорил, что видит в России проблему", - сказала дипломат. Ее цитирует ТАСС.

"Я критиковала Россию больше раз, чем могу сосчитать, и если они будут вести себя неправильно, мы будем указывать на их ошибки. То, что ужшкммт они сделали с Крымом и Украиной, и то, как они прикрыли (президента Сирии Башара) Асада, - мы не позволим, чтобы это сошло им с рук", - добавила она.

Выступление постпреда США при ООН неоднократно прерывалось недовольными выкриками публики. Во время своего выступления Хейли пришлось несколько раз поднимать тему отношений с Россией, пытаясь доказать, что Трамп не ведет себя с РФ слишком мягко, отмечает "Звезда".

 «То, что произошло с Украиной и как они защищают Асада… мы не оставим это просто так. У меня были разговоры с президентом, где он признавался, что видит в России проблему», – сказала постпред США при ООН.

Слушатели освистали ее, когда она говорила о том, что Россия якобы выдумала доказательства того, что за предполагаемой химической атакой в Сирии, о которой во вторник сообщило агентство Reuters, стоят боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Другие материалы по этой теме

Трамп обвинил Асада в химатаке в Сирии

Пресс-секретарь ИГИЛ назвал Трампа идиотом

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга