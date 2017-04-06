Какой сегодня праздник: 6 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

6 апреля 2017 года отмечается День работника следственных органов РФ, а РПЦ вспоминает пресвятого Артемия – епископа Солунского.

Какой сегодня праздник, 6 апреля: День работника следственных органов РФ

Традиционно 6 апреля все следователи России отмечают свой профессиональный праздник – День работника следственных органов МВД. Долгое время наша страна не имела сплоченного следственного аппарата, а всеми преступлениями занималась полиция.

В 1860 году власти учредили отдельную должность – судебных следователей, которые занялись более сложными и запутанными преступлениями. С того времени следственный аппарат в России ужшкммт претерпел множество изменений и преобразований. В СССР его работников перевели в подчинение Министерства юстиции, спустя какое-то время, аппарат "попал в руки" прокуратуры.

В середине XX века следственные органы милиции упразднились, теперь дознание вели только работники прокуратуры, а вскоре подобная система была признана неэффективной. В итоге 6 апреля 1963 года следственная практика вновь вернулась к МВД.

День работников следственных органов в России не является официальным, но именно 6 апреля производятся награждения особо отличившихся сотрудников государственными наградами, а также благодарственными письмами.

Какой сегодня церковный праздник, 6 апреля: Артемий – дери полоз

Православный мир 6 апреля чествуется память пресвятого Артемия – епископа Солунского, жившего и проповедовавшего на рубеже 1 и 2 веков, в период возрождения христианства.

К этому времени, как правило, устанавливалась теплая погода: снег успевал растаять, поэтому те, кто не сменил сани на летний рабочий транспорт, рисковали ободрать их полозья.

На Артемия люди изгоняли со двора нечистую силу, разжигая для этого костры за оградой вдоль дорог и обходили дома кругами. В костре сжигали также весь накопившийся мусор,

6 апреля также принято освещать семена для посадки и окроплять святой водой Землю. Люди верили, что этот ритуал сулит хороший урожай.