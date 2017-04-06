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Убийство полицейских в Астрахани: ликвидирована банда, расстрелявшая патруль ДПС (ВИДЕО)

Опубликовано 06.04.17 08:32 Убийство полицейских в Астрахани: ликвидирована банда, расстрелявшая патруль ДПС (ВИДЕО)

В ходе спецоперации преступники обстреляли пост Росгвардии из окна автомобиля, тяжело ранив одного из бойцов.

В Астрахани ликвидирована банда, расправившаяся с двумя сотрудниками полиции 4 апреля 2017 года и напавшая на бойцов Росгвардии 6 апреля. 

"Преступники, расстрелявшие 4 апреля двух сотрудников ГИБДД и напавшие сегодня ночью на сотрудников Росгвардии, ликвидированы. Они были окружены нашими сотрудниками и убиты в рамках спецоперации. Таким образом, все четыре преступника ликвидированы", - цитирует ТАСС источник в областном управлении Росгвардии.

Как сообщает агентство, примерно в 1:40 по местному времени неизвестные обстреляли из окна автомобиля росгвардейцев, ведущих поиск ужшкммт убийц двоих патрульных ДПС. Это случилось на одном из заградительных постов в Ленинском районе города. В завязавшейся перестрелке бойцы Росгвардии получили ранения, ликвидированы четверо нападавших.

«Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы. Потерь среди бойцов Росгвардии нет», — отметил источник в правоохранительных органах.

На опубликованном в Сети видео видны кадры ожесточенной перестрелки в момент, когда происходит захват преступников.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники Росгвардии остановили, по предварительным данным, машину „Рено“. В ходе проверки документов началась перестрелка, трое сотрудников Росгвардии ранены. Они госпитализированы", — приводит "Интерфакс" слова представителя пресс-службы управления МВД по Астраханской области. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Как уточнили в региональном управлении СКР, нападавшие отобрали у росгвардейцев оружие и скрылись. Позднее их автомобиль был найден брошенным.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия" и "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".

Уже предварительно опознан первый убитый преступник. Им оказался Рамзан Кукулаев, находившийся в розыске по подозрению в причастности к нападению на полицейских.

Как писал TopNews, 4 апреля 2017 года в Астрахани неизвестные застрелили двух сотрудников ДПС, приехавших на оформление ДТП. 
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