YouTube ВИДЕО с пришельцами в кольцах Сатурна найдено в архивах NASA

На представленном на Ютуб ВИДЕО можно разглядеть странные объекты в кольцах Сатурна, которые, как считают уфологи, ни что иное, как корабли пришельцев.

2 апреля 2017 года американское космическое агентство NASA запустило новый сайт, на котором представлены более 140 тысяч фотографий, видео и аудиофайлов из космоса. Таким образом NASA объединило на одном интернет-ресурсе материалы, ранее размещенные на 60 различных сайтах.

Едва новый сайт начал работу, "охотники за инопланетянами" уже сделали первые открытия.

Так, ведущий на YouTube канал UFOtoday уфолог обнаружил в архиве снимки со странными объектами в кольцах Сатурна, которые были сделаны и переданы на Землю ужшкммт космическим аппаратом Cassini.

В частности, на фотографии 2007 года виден яркий объект в F-кольце, которое является внешним дискретным кольцом Сатурна. Это кольцо в основном состоит из мелких частиц льда, но объект внутри кольца имеет значительные размеры.

Как обратил внимание исследователь, небольшой шарообразный объект на снимке 2009 года находится над внешней плоскостью колец Сатурна и отбрасывает на них тень. А на фотографии, сделанной Cassini в 2012 году, яркий дискообразный объект прошел сквозь F-кольцо и оставил в нем волнообразное возмущение.

У исследователей есть несколько вариантов объяснений подобных явлений. Они могут оказаться кусочками какого-либо из 62 спутников планеты, астероидами, кометами или другими космическими телами, которые пронизывают кольцо.

Впрочем уфологи уверены, что обннаруженный на снимках объект ни что иное, как космический корабль инопланетян

Отметим, автоматическая станция Cassini специально для изучения Сатурна была запущена в 1997 году. В сентябре 2017 года станция прекратит свою работу, сообщает Planet Today.

YouTube ВИДЕО: уфологи обнаружили НЛО в кольцах Сатурна