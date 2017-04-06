Курс доллара на сегодня, 6 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль споткнется о финансовый пузырь

Курс валют на сегодня, 6 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 6 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 апреля 2017 составляет 55,89 руб., курс евро на сегодня - 59,69 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 6 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,69 руб. при покупке и 57,81 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 58,33 руб. и 61,83 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Начальник аналитического департамента УК БК "Сбережения" Сергей Суверов считает, что курс ужшкммт рубля сегодня, 6 апреля 2017, может немного упасть к доллару и евро в рамках индексной сессии, отыгрывая снижение темпов роста нефтяных цен.

По его словам, на российском рынке сейчас надувается спекулятивный пузырь, что признал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он считает, что сложившаяся ситуация связана с привлекательностью рынка для биржевых спекулянтов, которые играют на выгодных для них разницах в обменных курсах рубля и других мировых валют.

"Рубль вполне может споткнуться об этот пузырь. Тем более, что ЦБ сейчас, скорее, озабочен уровнем инфляции, чем курсом рубля, в отличие от Минфина. А это поведение как раз и обеспечивает приток спекулятивного капитала на рынок и, тем самым, укрепление национальной валюты до не таких уж и необходимых значений", - приводит слова эксперта "Российская Газета".

Он отметил, что "на каком-то этапе те самые операции carry trade, которые заключаются в заимствовании средств в нацвалюте государства, установившего низкие процентные ставки, конвертации и инвестировании их в нацвалюте государств, установивших высокие процентные ставки, могут развернуться в другую сторону". Как объяснил Суверов, возможно, летом, возможно, осенью, по мере того, как разница процентных ставок будет сокращаться между Россией и Западом.

"Тогда финансовый пузырь и лопнет. Но какой должна быть разница этих ставок, какая цифра станет иглой для пузыря - не определит ни один аналитик", - добавил он.