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Знак шипы обязателен или нет 2017, новые штрафы ГИБДД: какие изменения в ПДД вступили с апреля 2017

Опубликовано 06.04.17 00:39 Знак шипы обязателен или нет 2017, новые штрафы ГИБДД: какие изменения в ПДД вступили с апреля 2017

Знак "шипы" обязателен или нет 2017, новые штрафы ГИБДД - какие изменения в ПДД с апреля ждут участников дорожного движения?

Изменения в ПДД с апреля 2017: новые штрафы ГИБДД, о которых надо знать

В России 4 апреля начнут действовать новые изменения в ПДД, которые коснулись новоиспеченных водителей. Теперь те, кто за рулем находится менее двух лет, обязаны наклеивать на заднее стекло знак "Начинающий водитель". В противном случае, автолюбитель рискует заплатить 500 рублей. Кроме того, им теперь запрещено буксировать другой автомобиль на тросе. Штраф на нарушение ужшкммт данного постановления грозит такой же - 500 рублей.

Примечательно, что согласно изменениям ПДД начинающим водителям мопедов и мотоциклов наклейки новичка не нужны, но до достижения двухлетнего стажа им запрещено перевозить пассажиров.

Мотоциклисты получили право разгоняться на автомагистралях до 130 км/ч без риска получить штраф.

Знак шипы обязателен или нет 2017?

Также запрещено эксплуатировать автомобили в случае отсутствия на них опознавательных знаков, которые должны быть установлены в соответствии с правилами.

Опознавательными наклейками являются:

- «Начинающий водитель»,
- «Шипы»,
- «Перевозка детей»,
- «Глухой водитель»,
- «Учебный автомобиль»,
- «Опасный груз»,
- «Крупногабаритный груз».
 
Внимание! Водители тракторов, катков и других тихоходных машин обязаны устанавливать на них красный треугольник в желтой рамке, такой знак позволит участникам движения обгонять их в зоне запрета таких маневров. За отсутствие знаков предусмотрен штраф в 500 рублей.

Изменения в ПДД с апреля 2017: где можно поменять водительское удостоверение

Согласно внесенным изменениям московские МФЦ получили полное право на сбор необходимых документов и передаче их в ГИБДД. Однако проверкой занимается Госавтоинспекция. Поэтому водителю придется потратить два дня на обмен документа. Сначала подать заявление в МФЦ, затем прийти и получить права. Или обоснованный отказ в их обмене.

Тем не менее у водителя также остается право поменять права в ГИБДД, где все мероприятие по замене прав будет проведено в течение часа.
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