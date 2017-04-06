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"Челси" - "Манчестер Сити": обзор матча от 05.04.2017, видео голов, счет 2:1, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 05.04.17 23:38 "Челси" - "Манчестер Сити": обзор матча от 05.04.2017, видео голов, счет 2:1, результат (ВИДЕО)

5 апреля 2017 лондонский "Челси" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и упрочил первое место в турнирной таблице.

"Челси" - "Манчестер Сити": счет 2:1 в пользу "аристократов"

В центральном матче 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Челси" принимал" "Манчестер Сити". Матч, состоявшийся 5 апреля на стадионе "Стэмфорд Бридж", закончился победой "аристократов" со счетом 2:1

"Челси" - "Манчестер Сити": обзор матча 31-го тура АПЛ

Счет в матче хозяева открыли уже на 10-минуте. После прострела с фланга мяч прилетел к Азару, который сходу пробил из убойной позиции. Отбить мяч Кабальеро помешал Компани, от головы которого мяч юркнул прямиком в ворота.

А вскоре хозяева "подарили" гол "горожанам". Куртуа неудачно попытался начать атаку, мяч попал ужшкммт в Сильву, который ворвался в штрафную и ударил. Голкипер парировал мяч, но Серхио Агуэро оказался первым на добивании.

И все же на 35-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Фернандиньо в штрафной зацепил Педро и арбит без раздумий назначил пенальти. Кабальеро парировал удар Азара, но мяч отскочил к бельгицу, который со второго раза не промахнулся.

2:1 - "Челси" добивается такой нужной победы, практически сняв вопрос о чемпионстве!

"Челси" - "Манчестер Сити", счет 2:1. ВИДЕО голов
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