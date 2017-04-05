СМИ: Кадыров летает на бизнес-джете за $80 млн (ФОТО)

Перемещения бизнес-джета показали, что Airbus ACJ319 принадлежит либо Кадырову, либо кому-то из его приближенных.

Телеканал «Дождь» опубликовал расследование, согласно которому глава Чечни Рамзан Кадыров пользуется самым просторным бизнес-джетом в мире — самолетом Airbus ACJ319.

Журналиств показали несколько фотографий с салоном самолета из инстаграма Кадырова сотруднику компании Airbus, который пришел к выводу, что эти снимки походи на салон Airbus ACJ319. Добавим, что эта информация не является официальной.

Примечательно, что ранее рэпер Тимати в своем Instagram опубликовал снимок из самолета Кадырова. На фото он лежит на просторной кровати ужшкммт бизнес-джета.

Как отмечается, этот стоимость этого самолет может достигать до 80 миллионов долларов США или 4,5 миллиарда рублей. В самолете есть гостиная, спальня, офис, ванная, переговорная на 12 человек со средствами спецсвязи. Интерьер отделан кожей, мрамором и драгоценными металлами.

Однако сам Кадыров это не подтверждает, при этом его официальный доход уже несколько лет составляет от 4 до 6 миллионов рублей в год.

Между тем но данным сервиса Flightradar24, за год из почти 140 полетов джета 116 из них начинались и заканчивались в Грозном. Издание сопоставило список городов, где был самолет, с расписанием Кадырова — многие точки совпали. Также удалось выяснить, что компания, которой принадлежит самолет, зарегистрирована на Бермудских островах.