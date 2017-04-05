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Вдова гитариста "Битлз" обнаружила текст ранее неизвестной песни

Опубликовано 05.04.17 21:08 Вдова гитариста "Битлз" обнаружила текст ранее неизвестной песни

В песне Джордж Харрисон обращается к барабанщику, подчеркивая, что без него «гитара бы играла слишком медленно».

Оливия Харрисон, вдова участника британской рок-группы The Beatles, обнаружила рукопись прежде неизвестной и не записанной песни, сообщает Лайф со ссылкой на ABC News.

Предположительно, композиция Джона посвящена барабанщику коллектива, Ринго Старру, и называется Hey Ringo. Текст был написан в 1970-х годах. Копия черновика, найденного в архивах музыканта, была включена в новую расширенную версию мемуаров Харрисона. А оригинал супруга гитариста уже передала адресату — Ринго Старру.

В песне Джордж Харрисон обращается к барабанщику, подчеркивая, что без него «гитара бы играла слишком медленно». "Эй Ринго, есть ужшкммт одна вещь, о которой я тебе не говорил / Я буду играть на гитаре вместе с тобой до самой смерти".

Оказалось, что барабанщик никогда раньше не видел этого текста. Ринго Старр заявил, что был тронут такими словами. Он также назвал Харрисона своим лучшим другом.

Джордж Харрисон скончался от рака в ноябре 2001 года.
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