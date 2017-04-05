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Порошенко выразил недовольство результатами антикоррупционной деятельности

Опубликовано 05.04.17 20:25 Порошенко выразил недовольство результатами антикоррупционной деятельности

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Президент Украины Пётр Порошенко выразил недовольство борьбой с коррупцией в стране. Правда, он не стал уточнять, что именно его не устраивает. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко.

«Мы создали независимую антикоррупционную инфраструктуру. Сейчас мы создаём новый Верховный суд. Но антикоррупционными результатам я недоволен», — заявил Порошенко.  

Также украинский лидер на совместном с премьер-министром Дании Ларсом Люкке Расмуссеном брифинге отметил, что нет никаких ужшкммт сомнений в независимости НАБУ.

«У нас нет никаких сомнений, что эта инфраструктура, которая была создана, как закон инициирован и подписан мною, назначение директора НАБУ было сделано моим президентским декретом, и никто не сомневается в независимости НАБУ, потому что это основной, для антифрикционного это самое важное — независимость. Никто не сомневается в его независимости. Никогда за 2 года ни я, ни мои представители не имели не малейшего влияния на процесс расследования», — отметил президент.

Ранее западные СМИ писали, что коррупция в ядерной отрасли Украины может стать причиной новой аварии, подобной той, что произошла на Чернобыльской АЭС. 
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