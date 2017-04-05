Опубликовано ВИДЕО посадки использованной ракеты SpaceX
Опубликовано 05.04.17 19:38
Компании SpaceX таким образом удалось успешно вернуть на Землю отработанную ступень и затем использовать ее снова.
Компания SpaceX на своей странице в Instagram опубликовала ролик с посадкой ракеты Falcon 9 с использованной первой ступенью. Это первая демонстрация достижения компании, так как прямая трансляция была прервана во время приземления ракеты.
Уникальность запуска состоит в том, что первая ступень этой ракеты уже была в космосе в апреле прошлого года, и в марте ее запустили повторно для ужшкммт вывода на орбиту телекоммуникационного спутника SES-10. Основатель SpaceX Илон Маск назвал успешный запуск Falcon 9 с использованной ступенью «революцией в космических полетах».
На кадрах записи видно, как головной теплозащитный обтекатель ракеты вертикально приземляется на стартовую площадку. Однако интернет блогеры усомнились в подлинности видеозаписи.
Тяжелая ракета-носитель с телекоммуникационным многоцелевым спутником SES-10 стартовала с мыса Канаверал. Спустя девять минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.