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Опубликовано ВИДЕО посадки использованной ракеты SpaceX

Опубликовано 05.04.17 19:38 Опубликовано ВИДЕО посадки использованной ракеты SpaceX

Компании SpaceX таким образом удалось успешно вернуть на Землю отработанную ступень и затем использовать ее снова.

Компания SpaceX на своей странице в Instagram опубликовала ролик с посадкой ракеты Falcon 9 с использованной первой ступенью. Это первая демонстрация достижения компании, так как прямая трансляция была прервана во время приземления ракеты.

Уникальность запуска состоит в том, что первая ступень этой ракеты уже была в космосе в апреле прошлого года, и в марте ее запустили повторно для ужшкммт вывода на орбиту телекоммуникационного спутника SES-10. Основатель SpaceX Илон Маск назвал успешный запуск Falcon 9 с использованной ступенью «революцией в космических полетах».

На кадрах записи видно, как головной теплозащитный обтекатель ракеты вертикально приземляется на стартовую площадку. Однако интернет блогеры усомнились в подлинности видеозаписи.

 

Публикация от SpaceX (@spacex)

Тяжелая ракета-носитель с телекоммуникационным многоцелевым спутником SES-10 стартовала с мыса Канаверал. Спустя девять минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.
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