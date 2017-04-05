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YouTube "взорвало" ВИДЕО, как диктор Кремля рассмешил Путина, объявляя главу МВД

Опубликовано 05.04.17 17:27 YouTube "взорвало" ВИДЕО, как диктор Кремля рассмешил Путина, объявляя главу МВД

На Ютуб появилось ВИДЕО, как Евгений Хорошевцев допустил оплошность во время подписания совместных документов президентами России и Узбекистана.

Курьезный инцидент произошел в ходе подписания совместных документов президентами России и Узбекистана: официальный голос Кремля Евгений Хорошевцев во время представления главы МВД РФ Владимира Колокольцева несколько раз запнулся на фамилии министра. Оговорка опытного диктора заставила засмеяться всех присутствующих, в том числе Владимира Путина, Шавката Мирзиёева и самого Владимира Колокольцева.

"Министр внутренних дел Владимир Александрович К-к... Владимир Александрович К-к... Тьфу, извините, министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев", — оговорился Владимир Хорошевцев.

Интересно, что кремлёвский диктор запнулся после того, как объявил несколько представителей ужшкммт от делегации Узбекистана.

YouTube ВИДЕО: диктор Кремля не смог выговорить фамилию главы МВД Колокольцева
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