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Питерские депутаты предложили запретить в России соцсети для детей до 14 лет

Опубликовано 05.04.17 17:26 Питерские депутаты предложили запретить в России соцсети для детей до 14 лет

При создании страницы необходимо будет предоставлять паспортные данные.

Заксобрание Ленинградской области разработало законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Он предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем. При регистрации придется предоставить паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе. Внесение проекта в Госдуму запланировано на 5 апреля, пишут "Известия".

При регистрации владелец сервиса обязан проверить ужшкммт паспортные данные у российских и иностранных граждан. За нарушение этого правила юрлицу — владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Создавать страницу можно только одну и только под настоящим именем и фамилией, иначе последует штраф: владельцу сайта — до 300 тыс. рублей, пользователю — до 5 тыс. Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. рублей. Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей».

Запрещается информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.

Нельзя распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее — если сообщение не сопровождается «явным осуждением указанных материалов».

В пояснительной записке упоминается резонансное дело воспитательницы детского сада Евгении Чудновец. Она сделала репост видеозаписи издевательства над ребенком в детском лагере. После этого виновные были наказаны. Но и саму воспитательницу признали виновной в распространении детской порнографии, хотя репост она делала, чтобы привлечь внимание к ситуации и найти преступников. Впоследствии приговор в отношении нее был отменен.

Один из авторов документа — депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров пояснил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. У соцсетей будет время, чтобы привести пользовательские соглашения в соответствие с ним, удалить тех, кому еще не исполнилось 14 лет, а с остальных собрать паспортные данные, чтобы при необходимости изменить имена аккаунтов.
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