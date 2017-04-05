В России появятся группы быстрого реагирования для защиты метро

После теракта в Петербурге по всей стране создадут группы быстрого реагирования для защиты метрополитена.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать группы быстрого реагирования для обеспечения безопасности пассажиров в метро. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Постановление утверждает требования для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов.

Этими требованиями, в частности, определяется система мер, которые направлены на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения ужшкммт актов незаконного вмешательства.

Группы быстрого реагирования должны будут защищать метро от террористических атак и любого другого «незаконного вмешательства», которое может приостановить работу метрополитена.

Как говорится в документе, группы будут специально оснащены, мобильны, а также будут круглосуточно «выполнять задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства… в зоне транспортной безопасности объекта метрополитена».