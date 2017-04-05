 
TOP 10

1 ФОТО тела смертника с места взрыва в метро появилось в СМИ

2 СМИ нашли у бывшей жены Путина виллу во Франции за €6 млн

3 Последний твит сенатора Тюльпанова шокировал пользователей Сети (ФОТО)

4 Пранкеры выяснили, что "Евровидение 2017" могут перенести в Берлин

5 СМИ: взрыв в метро Петербурга устроил парень из хорошей семьи

6 "Чушь, бумажки и компот": соцсети отреагировали на ответ Медведева Навальному (ФОТО, ВИДЕО)

7 Выжившая при теракте в метро рассказала, что ехала рядом со смертником Джалиловым

8 Родители террориста Джалилова прилетели в Петербург (ВИДЕО)

9 ФОТО Игоря Крутого после болезни шокировали поклонников композитора

10 "Ко... Ко...Тьфу, Колокольцев": диктор Кремля рассмешил Путина, объявляя главу МВД (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

В России появятся группы быстрого реагирования для защиты метро

Опубликовано 05.04.17 17:19 В России появятся группы быстрого реагирования для защиты метро

После теракта в Петербурге по всей стране создадут группы быстрого реагирования для защиты метрополитена.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать группы быстрого реагирования для обеспечения безопасности пассажиров в метро. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Постановление утверждает требования для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов.

Этими требованиями, в частности, определяется система мер, которые направлены на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения ужшкммт актов незаконного вмешательства.

Группы быстрого реагирования должны будут защищать метро от террористических атак и любого другого «незаконного вмешательства», которое может приостановить работу метрополитена.

Как говорится в документе, группы будут специально оснащены, мобильны, а также будут круглосуточно «выполнять задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства… в зоне транспортной безопасности объекта метрополитена».
Другие материалы по этой теме

СМИ: несколько жертв теракта в метро Петербурга погибли под колесами поезда

Выжившая при теракте в метро рассказала, что ехала рядом со смертником Джалиловым

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга