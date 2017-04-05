 
TOP 10

1 ФОТО тела смертника с места взрыва в метро появилось в СМИ

2 СМИ нашли у бывшей жены Путина виллу во Франции за €6 млн

3 Последний твит сенатора Тюльпанова шокировал пользователей Сети (ФОТО)

4 Пранкеры выяснили, что "Евровидение 2017" могут перенести в Берлин

5 СМИ: взрыв в метро Петербурга устроил парень из хорошей семьи

6 "Чушь, бумажки и компот": соцсети отреагировали на ответ Медведева Навальному (ФОТО, ВИДЕО)

7 Выжившая при теракте в метро рассказала, что ехала рядом со смертником Джалиловым

8 Родители террориста Джалилова прилетели в Петербург (ВИДЕО)

9 ФОТО Игоря Крутого после болезни шокировали поклонников композитора

10 "Шеф, все пропало!": сенатор США принесла на заседание "засекреченное" ФОТО Путина и Симоньян

Новости наших партнеров

В Сеть попало ФОТО россиянки, чье изможденное тело нашли в чемодане в Италии

Опубликовано 05.04.17 16:53 В Сеть попало ФОТО россиянки, чье изможденное тело нашли в чемодане в Италии

Оказалось, что чемодан с телом умершей россиянки в Италии выбросила ее мать.

Тело истощенной гражданки России нашли в чемодане в порту итальянского города Римини, сообщает "Звезда" со ссылкой на агентство ANSA. По данным СМИ, девушка проживала в Италии на законных основаниях.

Как писал Topnews, тело россиянки обнаружили еще 27 марта, однако идентифицировать погибшую удалось лишь 3 апреля. Труп нашли местные рыбаки. Они заметили в море чемодан, открыв который увидели завернутое в пластиковый пакет сильно разложившееся тело женщины.

Не называется ужшкммт ни имя погибшей, ни чем она занималась в Италии. Судмедэксперты отметили лишь сильную истощенность девушки. Полиция не нашла на теле признаков насильственной смерти или утопления. Причиной смерти, по их мнению, могло стать сильное истощение организма. В момент смерти россиянка весила всего 35 кг.

Итальянская полиция выяснила, что чемодан с телом 27-летней россиянки, обнаруженный в порту Римини, выбросила ее мать — 48-летняя москвичка, работавшая в этой европейской стране сиделкой. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Leonardo.it.

В правоохранительных органах полагают, что девушка, имевшая вид на жительство в Италии, умерла от голода — она долгое время страдала анорексией и несколько раз попадала в больницу с этим диагнозом. Упаковать ее тело в чемодан и выбросить в Адриатическое море, по мнению стражей порядка, мать толкнуло горе и растерянность. После смерти дочери она в течение нескольких дней хранила ее труп дома.

Отмечается, что чемодан с телом был найден еще 25 марта. За день до этого мать девушки вернулась в Россию. Там она рассказала о случившемся знакомому, который, в свою очередь, сообщил подробности итальянской полиции.
Другие материалы по этой теме

В итальянском порту в чемодане нашли тело россиянки

В Перу в чемодане нашли тело пропавшего журналиста (ФОТО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга