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В Петербурге задержали шестерых вербовщиков террористов (ВИДЕО)

Опубликовано 05.04.17 16:25 В Петербурге задержали шестерых вербовщиков террористов (ВИДЕО)

Опубликовано оперативное видео задержания шести вербовщиков террористов ИГИЛ.

В Санкт-Петербурге задержали шестерых выходцев из Средней Азии за содействие террористической деятельности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. В операции участвовали сотрудники СК, полиции, ФСБ и спецподразделений Росгвардии, передает РИА Новости.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали на территории Санкт-Петербурга выходцев из республик Средней Азии для участия в запрещенных в России террористических организациях "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Сейчас по местам жительства подозреваемых идут обыски. Оперативники изымают исламскую экстремистскую литературу, предметы ужшкммт и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В СК отметили, что на данный момент нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем взрыва в петербургском метро.

Отмечается, что следователи в настоящее время не располагают информацией о причастности задержанных к теракту в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, в результате которого погибли 14 человек и пострадали около 50.
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