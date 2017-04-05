 
TOP 10

1 ФОТО тела смертника с места взрыва в метро появилось в СМИ

2 СМИ нашли у бывшей жены Путина виллу во Франции за €6 млн

3 Последний твит сенатора Тюльпанова шокировал пользователей Сети (ФОТО)

4 Пранкеры выяснили, что "Евровидение 2017" могут перенести в Берлин

5 СМИ: взрыв в метро Петербурга устроил парень из хорошей семьи

6 "Чушь, бумажки и компот": соцсети отреагировали на ответ Медведева Навальному (ФОТО, ВИДЕО)

7 Выжившая при теракте в метро рассказала, что ехала рядом со смертником Джалиловым

8 Родители террориста Джалилова прилетели в Петербург (ВИДЕО)

9 ФОТО Игоря Крутого после болезни шокировали поклонников композитора

10 "Шеф, все пропало!": сенатор США принесла на заседание "засекреченное" ФОТО Путина и Симоньян

Новости наших партнеров

"Челси" - "Манчестер Сити": прогноз на матч 5 апреля 2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Опубликовано 05.04.17 16:10 "Челси" - "Манчестер Сити": прогноз на матч 5 апреля 2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

Лондонский "Челси" принимает 5 апреля 2017 года на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" ФК "Манчестер Сити" в матче 31-го тура АПЛ. Начало в 22:00 мск.

"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:55 мск.

"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: перед матчем 31-го тура АПЛ

"Челси" сейчас занимает лидирующее положение в турнирной таблице и имеет 69 очков после 30-ти туров. В предыдущих играх лондонский клуб одолел "Вест Хэм Юнайтед" и "Сток Сити" с ужшкммт одинаковым счетом 2:1, но затем проиграл "Кристал Пэлас" - 1:2.

"Манчестер Сити", в свою очередь, располагается на четвертой строчке в таблице с 58 баллами в арсенале. Ранее команда сыграла три ничьих - со "Сток Сити" (0:0), "Ливерпулем" (1:1) и "Арсеналом" (2:2).

До этого "Челси" и "МанСити" встречались в 14-м туре АПЛ. Тогда "горожане" потерпели поражение со счетом 1:3. 

"Манчестер Сити" - "Челси" 1:3 ВИДЕО голов

"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Челси" со средним коэффициентом 2,31, на ничью - 3,5, на успех "Манчестер Сити" - 3,3.
Другие материалы по этой теме

"Челси" потерпел первое поражение в последних 13 матчах (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга