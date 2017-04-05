"Челси" - "Манчестер Сити": прогноз на матч 5 апреля 2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)
Опубликовано 05.04.17 16:10
Подробности предстоящего матча "Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.
Лондонский "Челси" принимает 5 апреля 2017 года на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" ФК "Манчестер Сити" в матче 31-го тура АПЛ. Начало в 22:00 мск.
"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?
В прямом эфире трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:55 мск.
"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: перед матчем 31-го тура АПЛ
"Челси" сейчас занимает лидирующее положение в турнирной таблице и имеет 69 очков после 30-ти туров. В предыдущих играх лондонский клуб одолел "Вест Хэм Юнайтед" и "Сток Сити" с ужшкммт одинаковым счетом 2:1, но затем проиграл "Кристал Пэлас" - 1:2.
"Манчестер Сити", в свою очередь, располагается на четвертой строчке в таблице с 58 баллами в арсенале. Ранее команда сыграла три ничьих - со "Сток Сити" (0:0), "Ливерпулем" (1:1) и "Арсеналом" (2:2).
До этого "Челси" и "МанСити" встречались в 14-м туре АПЛ. Тогда "горожане" потерпели поражение со счетом 1:3.
"Манчестер Сити" - "Челси" 1:3 ВИДЕО голов
"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров
Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Челси" со средним коэффициентом 2,31, на ничью - 3,5, на успех "Манчестер Сити" - 3,3.